Oficial, Hansi Flick responde a la oferta de renovación del Barça: 'Entrenaré al...'

Hansi Flick va camino de completar un año histórico, con el triplete todavía al alcance de su mano. Considerado el detonante que ha revivido al Barça, Flick ha conseguido cambiar las penurias por las alegrías en tiempo record. Sin duda, un acierto total por parte de Deco y Laporta, quienes apostaron por su incorporación en un momento muy delicado.

Hace unos meses, antes de firmar con el Barça, Hansi Flick sorprendió a Deco por su alto grado de conocimiento sobre todos los integrantes de la plantilla culé. Ese fue el motivo que terminó por convencer a la directiva culé, que ahora celebra su decisión. Flick ha convencido, no solamente con victorias, y ha convertido a varios canteranos de La Masía sin experiencia en la élite en titulares indiscutibles.

Los Pau Cubarsí, Marc Casadó y Lamine Yamal se han convertido en grandes activos del club. Hansi Flick, es sin duda, el mejor fichaje que ha realizado el Barça en los ultimos años. Y, por esa razón, su renovación está en boca de todos.

Hansi Flick se pronuncia sobre su futuro

El técnico alemán, después de alzarse campeón en la final de la Copa del Rey, ha hecho un repaso a varios puntos de la actualidad culé antes de enfrentarse al Inter. Hansi Flick ha confirmado que entrenará al Barça la próxima temporada dado que tiene un año más de contrato, hasta junio de 2026.

Está muy contento en la Ciudad Condal y no tiene motivos para romper su contrato antes de tiempo, aunque tampoco tiene prisa por renovar. En este sentido, Hansi Flick ha hablado de su renovación y ha sorprendido a todos. "Ya he dicho que estoy muy contento de estar aquí, pero ahora no es el momento de hablar de la renovación", ha confesado.

Flick quiere que todo el mundo esté centrado en los próximos desafíos deportivos. Los jugadores tienen que dar el 100% y aparca, por el momento, cualquier decisión sobre su futuro. Su renovación tendrá que esperar.

El Barça quiere que Hansi Flick firma hasta 2027, como mínimo

Aunque Hansi Flick ha evitado pronunciarse sobre una posible prórroga de su contrato más allá de 2026, parece claro que podría acceder a tal renovación una vez finalice la temporada. Es evidente que las palabras de Flick transmiten que es feliz en Barcelona y con el ambiente existente en la plantilla. De momento, lo único seguro es que Hansi Flick entrenará al Barça hasta junio de 2026.

El técnico alemán está centrado en el partido de vuelta de Champions contra el Inter. Sabe que están a solo un partido de alcanzar una final histórica y nada los puede distraer. Por otra parte, quedan pocas jornadas para acabar la Liga y el equipo tiene que estar metido al 100% para poder alzarse con los dos títulos que faltan.