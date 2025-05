Pau Cubarsí se despide de su socio ideal: Ficha por el Inter de Milán, confirmado

La llegada de Hansi Flick al vestuario del Barça ha revolucionado por completo la forma de jugar del equipo culé. El FC Barcelona ha vuelto a destacar por su alta presión y por su impecable salida de balón. Además, otros aspectos estratégicos como el trabajo del fuera de juego merecen un punto y aparte: algo así no se había visto ni en los mejores momentos del club catalán.

Este último punto es mérito casi exclusivo de la línea defensiva, que se ve forzada a actuar a casi 50 metros de su portería. Y si hay un futbolista que destaca especialmente en este arte es Pau Cubarsí. A pesar de su extrema juventud, con solo 18 años se ha convertido en uno de los mejores centrales del mundo, y juega como si llevase una década en la élite.

Pau Cubarsí se ha convertido en la gran joya de La Masía, y en el Barça están encantados con el joven central. Su rendimiento en la final de la Copa del Rey es una fiel muestra de lo que es capaz de hacer. Su salida de balón es sencillamente magistral, y su trabajo y rendimiento defensivo está a la altura de los mejores.

Pau Cubarsí se queda solo ante el peligro

Apenas Pau Cubarsí cumplió la mayoría de edad, Joan Laporta y la dirección deportiva pasaron a renovar el contrato del canterano. El club mejoró sus condiciones económicas y amplió su vínculo hasta 2029 fijando una cláusula de 500 millones. Su capacidad para anticipar, su serenidad bajo presión y su inteligencia táctica hacen de Cubarsí uno de los mejores centrales del fútbol actual.

Ahora bien, es evidente que Pau Cubarsí necesita a un compañero que esté a su altura. En este curso, su ayudante ha sido Iñigo Martínez, pero a pesar de su gran rendimiento Deco ya está buscando a su reemplazo: no podemos olvidar que ya tiene 33 años. Por otro lado, Ronald Araújo no convence y Eric García parece que no tiene el nivel suficiente para ser titular indiscutible en este Barça.

El fichaje de Jonathan Tah

Ante tal escenario, Deco parecía tener atado el fichaje de Jonathan Tah. El Barça tenía un acuerdo con el defensa alemán del Leverkusen, pero Laporta todavía no ha dado luz verde al fichaje definitivo. Ante tal escenario, Tah se ha cansado de esperar y estaría negociando con el Inter de Milán su fichaje para este verano.

Simone Inzaghi ha pedido incorporar un nuevo central al equipo, y el todavía central del Leverkusen, es pieza muy valorada. La coyuntura económica del Barça puede acabar dificultando el fichaje del central internacional debido al fair play financiero. El Inter de Milán se posiciona con fuerza por Jonathan Tah, quien apuntaba a ser el socio ideal de Pau Cubarsí en el Barça.