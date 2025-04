Aumenta la preocupación por Gerard Piqué tras confirmarse lo último de Clara Chía

Gerard Piqué ha reaccionado con firmeza ante los rumores sobre su relación con Clara Chía, desmintiendo categóricamente cualquier separación. Lo último que ha trascendido es que la pareja había decidido tomar caminos separados tras más de tres años de relación. El exfutbolista del Barcelona “está indignado” por estos rumores y su entorno anda preocupado, ya que el enfado de Piqué va en aumento.

Gerard quiere proteger como sea a su pareja de los medios de comunicación y esto sitúa a la joven en el disparadero. De ahí su malestar ante tales insinuaciones de ruptura justo cuando su relación con Chía está mejor que nunca.

Gerard Piqué hace saltar las alarmas de su entorno

Gerard Piqué volvía a ser noticia hace unos días tras salir a la luz una supuesta ruptura con Clara Chía. Tras más tres años de relación y enfrentamientos con Shakira, la pareja había optado por separar sus caminos, según algunos periodistas como Adriana Dorronsoro.

La reacción de Piqué no ha tardado en darse, aumentando la preocupación de su entorno al verlo muy molesto por estos rumores. Fuentes cercanas al exfutbolista aseguran que está "indignado" por las especulaciones y que la pareja sigue unida y enamorada. La relación, aunque marcada por la distancia debido a compromisos personales, se mantiene sólida según su entorno.

El traslado temporal de Piqué a Miami para cuidar de sus hijos durante la gira de Shakira generó incertidumbre sobre su relación con Clara. Sin embargo, ambos han optado por un modelo de relación viviendo separados por circunstancias laborales, pero manteniendo su vínculo.

En este marco, Piqué se ha mostrado sorprendido a la par que molesto ante la noticia que apuntaba a su ruptura con Chía. Sobre todo, porque esto vuelve a poner a la joven en el foco mediático, algo que Gerard trata de evitar. Su actual pareja lo ha pasado francamente mal con las canciones de Shakira hablando sobre su relación y no desea revivir la pesadilla mediática.

El deseo del catalán y de Clara es que ella lleve una vida lo más discreta posible y estos rumores no ayudan a ello. Por este motivo, ha aumentado la preocupación en el entorno de Piqué por el malestar que comienza a sentir ante la atención de la prensa.

Gerard Piqué desmiente los rumores de ruptura

La presión mediática y las constantes referencias de Shakira en sus conciertos han sido una fuente de tensión para la pareja. Clara, de perfil discreto, ha preferido mantenerse alejada del foco público, mientras Piqué ha defendido su privacidad.

Los rumores sobre su supuesta ruptura con Chía llegan justo en un momento delicado para Gerard. El exjugador se enfrenta a problemas legales relacionados con su empresa Kosmos y la organización de la Supercopa en Arabia Saudí. Todo ello ha generado un escenario complicado para Piqué que le ha llevado a sentirse desbordado.

De ahí que hayan saltado las alarmas sobre su bienestar y la reacción que pueda tener ante los medios de comunicación. Por el momento, lo que el entorno de Gerard ha confirmado es que no existe tal crisis ni ruptura con Clara. La pareja está más enamorada que nunca y atraviesa su mejor momento.

No obstante, esto no quita que las continuas polémicas hagan mella en ellos. De hecho, se apuntó a que una posible causa de la ruptura había sido el deseo de Clara de ser madre. El entorno lo descarta y apunta a que por ahora la joven no contempla formar una familia con Piqué.

En definitiva, a pesar de los rumores y desafíos, Gerard Piqué y Clara Chía mantienen una relación firme y discreta. Aunque se dejan ver juntos públicamente, su deseo es llevar una vida tranquila alejada del foco mediático.