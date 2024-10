Frenkie de Jong tiene un plan: confiesa la verdad y elige destino para 2025 o 2026

Frenkie de Jong lleva mucho tiempo jugando al tira y afloja con las altas esferas del Barça y el ambiente se está crispando por momentos. Hansi Flick está intentando llevar la situación lo mejor posible, pero no depende solo de él. Flick ha manifestado públicamente su interés por el centrocampista en diversas ocasiones, lo que ha calmado un poco las aguas.

De todos modos, si había gente que ya estaba molesta con Frenkie de Jong antes, todo ha ido a más después de la lesión. El Barça ha querido contar con él durante todo el tiempo, pero no ha podido ser. Ahora, unas declaraciones del '21' han dado mucho de lo que hablar y van en la dirección que parecía.

Frenkie de Jong y lo que predica en Can Barça

Frenkie de Jong ha hablado recientemente tras estar en el punto de mira por muchos meses. Con la aparición de Marc Bernal, todo el mundo se olvidó momentáneamente del neerlandés, puesto que no era especialmente necesario. Pero tras romperse los cruzados, los aficionados se acordaron del ex del Ajax.

En las declaraciones que dio Frenkie de Jong afirmaba que había muchos rumores sobre su salario. Hizo referencia a los 37 millones de los que tanto se habla y afirmó que esa cifra estaba totalmente alejada de la realidad. Aun así, lo que sí se sabe a ciencia cierta es que es uno de los que más gana en el Barça.

Además de eso, explicó que entiende que la gente esté frustrada tras todos los rumores y que su silencio tampoco ha ayudado. Por último, dejó claro que él misma está ligeramente "traumatizado" por las repetidas lesiones en el tobillo. Todas sus declaraciones han dado mucho de lo que hablar y parece que se marchará dentro de poco a uno de los conjuntos más grandes.

El próximo destino de Frenkie de Jong

El Barça no pasa por un buen momento económico y no puede permitirse que uno de sus futbolistas mejor valorados se marche gratis. Frenkie de Jong tiene contrato hasta 2026 y no tiene intenciones de prolongarlo. Pese a los repetidos acercamientos por parte del club, los representantes del neerlandés no acceden a reunirse.

Además, que se preocupe tanto por quedar bien en el tema del salario ha sido motivo de sospecha. En ningún momento mencionó su intención de quedarse y hay gente que piensa que podría irse al Manchester City. La reciente lesión de Rodri hará que de Jong tenga que escoger si marcharse gratis en 2026 o dejar una buena suma en la Ciudad Condal en 2025.