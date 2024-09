Frenkie de Jong, moneda de cambio: Del PSG al Barça y bonus de 30 millones

Frenkie de Jong llegó al Barça en 2019 y se esperaba mucho de un jugador de talla mundial como él. Si bien es verdad que ha jugado muy bien, la gran cantidad de lesiones han hecho que esté poco tiempo disponible. Además, otros factores han enfriado su relación con el conjunto catalán.

El Barça no pasa por un buen momento económico y no puede permitirse hacer frente a grandes fichajes. Por suerte para la directiva culé, tiene en posesión a jugadores de mucho nivel, los cuales aportarían mucho dinero a la entidad. El PSG está muy interesado en Frenkie de Jong y será la moneda de cambio ideal que traerá a una gran estrella a LaLiga.

Frenkie de Jong, clave en el truque

Frenkie de Jong ha estado jugando al tira y afloja con la directiva del Barça durante mucho tiempo y la soga está cerca de romperse. El mediocentro tiene contrato hasta 2026, pero no quiere renovar y los altos cargos del Barça no consiguen ponerse en contacto con su agente. Además de no gustar en los despachos de las altas esferas, los aficionados tampoco apoyan al jugador, que cada vez está perdiendo más credibilidad.

El PSG, contrariamente al Barça, está atravesando un gran momento económico, factor que lo facilitada todo. Aunque la balanza se decante por el conjunto parisino, los catalanes cuentan con Frenkie de Jong. Hace tiempo que Luis Enrique quiere sumarlo a sus filas y está dispuesto a darle a su rival lo que más quiere.

Frenkie de Jong se lesionó antes de la Eurocopa e hizo todo lo posible por llegar a la competición con la selección de Holanda. Finalmente, Ronald Koeman vio que no estaba preparado para jugar y lo mandó a casa de vuelta. Que se forzara por su país y no por su equipo no gustó nada en el Barça y cada vez está más cerca de la puerta de salida.

El cambio por Frenkie de Jong

Frenkie de Jong no está mostrando compromiso con el equipo: no ha querido operarse cuando era lo recomendable y tampoco regresa al césped. Además, los 60 millones de su venta ayudarían mucho al Barça para cuadrar sus cuentas. Si este invierno todo sigue igual, el PSG podría ofrecer 30 millones y a Fabián Ruiz por el culé.

Fabián Ruiz podría encajar a la perfección en el esquema de Hansi Flick y ha perdido mucha relevancia en el PSG desde la llegada de Joao Neves. Aunque no se puede dar nada por seguro, es probable que Frenkie de Jong se acabe marchando y que el PSG esté dispuesto a cualquier cosa para hacerse con él.