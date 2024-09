La lesión de Ter Stegen tiene consecuencias inmediatas: 5 posibles fichajes, 1 oficial

Ter Stegen, portero titular y capitán del Barça, se ha roto el tendón rotuliano de su rodilla derecha y estará de baja, salvo giro radical, unos 8 meses. El Barça está sufriendo una auténtica plaga de lesiones y, por ende, Joan Laporta quiere mover fichaje de inmediato, especialmente para fichar a un portero que se convierta en el titular. Ter Stegen podría llegar al tramo final de temporada, pero el Barça no quiere perder el tiempo y ha tanteado 5 fichajes, de los cuales 1 está cerrado y será oficial.

Ter Stegen se lesiona la rodilla y el Barça activa las llamadas: 5 porteros, solo 1 de ellos ya ha fichado

El Barça ha llamado a un total de 5 porteros sin contrato y que, por ende, están libres, pero solo ha llegado a un acuerdo formal con uno de ellos. Y es que, según hemos sabido, el Barça quiere fichar ya y, por eso, ha descartado la vía de Valles (UD Las Palmas), para activar el fichaje de Keylor Navas. El portero de Costa Rica, ex del PSG y Real Madrid, ya tiene un acuerdo con el Barça y se convertirá en el nuevo Ter Stegen del grupo de Flick.