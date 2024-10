Luis Enrique llama al Barça para pedir un fichaje decisivo: Ousmane Dembélé, KO

La no convocatoria de Ousmane Dembélé para el próximo encuentro del PSG en la Champions League ha llamado especialmente la atención. Según medios franceses, tras la disputa del duelo contra el Rennes, Dembélé y Luis Enrique tuvieron una fuerte discusión. El extremo fue titular contra el Rennes, pero fue sustituido en el segundo tiempo: Lucho criticó su rendimiento y ciertas decisiones del jugador.

Al finalizar el partido, Luis Enrique se lo recriminó y se enzarzaron en una acalorada discusión. La consecuencia ha sido la no participación de Ousmane Dembélé en el próximo compromiso de Champions League ante el Arsenal. Con esta decisión, Luis Enrique quiere transmitir un claro mensaje a toda la plantilla: nadie está por encima de la institución, la disciplina es vital.

Luis Enrique es un técnico sumamente estricto en temas disciplinarios y aunque siempre ha puesto en valor a Ousmane Dembélé, no quiere realizar ninguna excepción. Dembélé lleva marcados 4 goles y dadas 4 asistencias en los 7 partidos del campeonato de liga disputados, y está al nivel de los mejores como Lamine Yamal o Salah. Sin embargo, si la situación entre ambos no mejora, el técnico asturiano no dudará en dejar marchar al extremo francés, pues ha encontrado un talento todavía mejor en el Barça.

Tensión entre Luis Enrique y Ousmane Dembélé

La realidad es que Luis Enrique está dando mucho que hablar en los medios deportivos en Francia. La semana pasada realizó una rueda de prensa que tiró un órdago a los periodistas y al mismo PSG. En tono de broma, el asturiano indicó que estaría dispuesto a cobrar la mitad de su salario por no tener que comparecer ante los medios de comunicación.

El dejar fuera de la convocatoria a Ousmane Dembélé no es cosa nueva. El asturiano lo hizo la temporada pasada varias veces con Mbappé al estar encarrilado su fichaje con el Real Madrid. Luis Enrique tiene las ideas muy claras y su mensaje ha calado en los despachos y en el campo, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer.

Y ahora tiene claro que, para ganar la Champions League y dominar Europa, el PSG tiene que hacerse con el mejor del mundo. Juega en el Barça y haría olvidar rápidamente a Ousmane Dembélé. Luis Enrique ya ha pedido su fichaje.

Luis Enrique quiere pescar en el Barça: Lamine Yamal, su objetivo

El asturiano ha manifestado varias veces su objetivo de construir un equipo más compacto y competitivo. Tras asumir el rol de líder en el PSG, su enfoque ha estado centrado en fortalecer todas las líneas buscando el equilibrio táctico que le permita competir al más alto nivel. Luis Enrique ha sabido construir un bloque donde las estrellas han quedado en segundo plano, pero su gran deseo es Lamine Yamal.

El PSG ya intentó fichar a Lamine Yamal este mismo verano poniendo 250 millones encima de la mesa, pero la respuesta del Barça y de su joya fue clara: NO. Ahora bien, en el fútbol todo puede suceder y seguro que Luis Enrique está apretando fuerte para hacerse con su fichaje.

El PSG tiene dinero por castigo y el Barça anda necesitado para cuadrar sus cuentas. Un escenario que asusta a la afición culé, pues Lamine Yamal, con solo 17 años, se ha convertido en el referente y está llamado a seguir los pasos de Messi. Veremos qué sucede finalmente, pero es evidente que Luis Enrique se ha cansado de Ousmane Dembélé, lo ha apartado de la Champions League, y le encantaría tener a Lamine Yamal.