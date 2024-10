Tras Eric García, Flick repite sus clases particulares: se inventa otro fichaje

Tras las sesiones particulares que Eric García ha tenido durante algunas semanas, después de los entrenamientos, para habituarse a la posición de pivote, ahora le ha tocado a otro compañero. Es el turno para Ansu Fati, el cual está siguiendo un plan individualizado: Hansi Flick cuenta con el canterano y quiere que recupere la mejor de sus versiones. Ansu viene de una temporada muy dura en el Brighton donde no gozó de los minutos esperados a causa de sus continuas lesiones musculares.

Ansu Fati está a un gran nivel en los entrenamientos del Barça y está marcando muchos goles. Su rendimiento en las sesiones del equipo es altísimo y Hansi Flick está impresionado con la implicación total del jugador. Día a día Ansu Fati está demostrando su calidad con su intensa dedicación a las sesiones.

Ansu tuvo algunos minutos en Mónaco, en partido de Champions League. Se espera que poco a poco Hansi Flick le vaya dando oportunidades en el campeonato liguero. El canterano está rindiendo a buen nivel en las sesiones preparatorias y el staff técnico quiere ir con Ansu despacio, sin ponerle presión.

Ansu Fati y su rol en el equipo

La realidad a día de hoy es que Ansu no está jugando, ha salido de una lesión y Flick aún considera que no está listo para grandes cosas. Es muy probable que Flick se tome su tiempo y el canterano vaya entrando paulatinamente en juego. Había gran expectación este sábado en Pamplona para saber si Ansu Fati dispondría de minutos.

Flick estaba dispuesto a darle la oportunidad de jugar el último tramo del complicado partido, pero Ansu se quedó a 0 de nuevo. Cuando ya estaba cambiado y listo para salir al terreno de juego, Sergi Domínguez pidió el cambio y Flick se vio obligado a sacar a Fort. El resultado frustró a Flick, y de paso, le supo mal no poder dar a Ansu Fati la posibilidad de tener minutos en el Sadar.

Sin embargo, tras ver el trabajo individual que está realizando Ansu Fati, no hay duda de que volverá muy pronto. Hansi Flick lo está poniendo a tono para que vuelva a ser el de antes, pues su misión durante la temporada será dar descanso a Lewandowski, y necesita estar al 100%.

Ansu Fati tiene la palabra de Flick

Una vez terminado el partido contra el Osasuna, el entrenador alemán le hizo una promesa a Ansu Fati. En una breve charla con Ansu, consciente que el jugador estaba decepcionado, Flick le prometió minutos en el próximo compromiso del equipo. Recordemos que el próximo encuentro será contra el Young Boys en la segunda jornada de la Champions League.

Esta promesa no significa que Ansu actúe desde el inicio, pero sí que a lo largo del partido, tendrá sus minutos. Ansu Fati considera que necesita jugar porque se lo está ganando a pulso. El barcelonismo está cuestionando, en gran manera, las actuaciones de Ferran Torres en el equipo y no entiende por qué Ansu no juega más, Flick lo sabe, pero quiere ir despacio.