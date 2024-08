El fichaje secreto del Barça para acompañar a Alejandro Balde es... ¡Un ex del Madrid!

Alejandro Balde es uno de los jugadores mejor valorados en el Barça, y no solo por venir de la cantera. El buen nivel que mostró en su primera temporada en el fútbol profesional sorprendió a todos los aficionados. Por desgracia, su rendimiento al inicio de la pasada temporada no estaba siendo el esperado y acabó lesionado.

El Barça tuvo que recurrir a Joao Cancelo en prácticamente todos los encuentros y fue el encargado de tapar la ausencia de Alejandro Balde. Por suerte, el español ya está completamente recuperado y en el partido contra el Valencia ya pudimos ver que ha vuelto en buena forma. Ahora, el Barça ha encontrado una alternativa para que lo ayude en la rotación, evitando de esta forma una sobrecarga de minutos.

El potencial nuevo compañero de Alejandro Balde

Alejandro Balde ya ha regresado a los terrenos de juego, pero no puede jugarlo todo todavía. Estaría bien que haya alguien que le dé la opción de descansar. Parece que Hansi Flick considera que Héctor Fort todavía tiene que madurar un poco más como jugador antes de asumir un rol más protagonista.

La realidad es que Héctor Fort podría cubrir perfectamente a Alejandro Balde cuando sea necesario, ya que ha mostrado un buen nivel. El joven está inscrito en LaLiga y con Xavi Hernández ya demostró de lo que es capaz. Igualmente, la incorporación que puede cerrarse dentro de muy poco es la de un ex del Real Madrid.

Estamos hablando de Sergio Reguilón, el exjugador del Real Madrid y del Atlético de Madrid, entre otros conjuntos. Si finalmente el Barça llega a un acuerdo con el Tottenham, podría entrar en la corta lista de los futbolistas que han jugado para los 3 más grandes de LaLiga. Su contrato con el conjunto inglés vence el año que viene y sus altas esferas no quieren que se marche gratis.

Sergio Reguilón es una buena opción

Si hay que incorporar sí o sí a un lateral —algo que no es realmente necesario—, Sergio Reguilón es una gran opción. El lateral no entra en los planes del Tottenham y lo quieren vender antes de que se cierre el mercado de verano. Teniendo en cuenta que solo quedan 6 días, los ingleses no tienen tiempo.

El Barça, pese a no estar en un buen momento económico, podría hacer frente a su fichaje si hay alguna salida. Por unos 12 millones, Sergio Reguilón podría convertirse en culé. Muy pronto sabremos si ayudará a Alejandro Balde o no.