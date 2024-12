Fichaje cancelado, Frenkie de Jong se queda sin opciones: problemas para el Barça

El Barça vive momentos delicados tras su derrota frente al Leganés el pasado domingo. El equipo, que empezó la temporada con expectativas altas, ha visto cómo su rendimiento en LaLiga se desploma. Hansi Flick, que llegó para revitalizar a la plantilla, enfrenta críticas por la inconsistencia en los resultados y los problemas internos del vestuario.

En medio de esta crisis, el técnico alemán ha comenzado a proponer descartes a la directiva. Los principales señalados son Eric García, Andreas Christensen y Ansu Fati. Hansi Flick considera que no cumplen con las exigencias necesarias y ha abierto la puerta a sus salidas en el próximo mercado.

Sin embargo, el gran favorito para salir es Frenkie de Jong. El '21' se encuentra en la lista de transferibles debido a su elevado salario y su bajo rendimiento. Pero además se niega a renovar su contrato, que vence en 2026, dejando en una posición realmente comprometida a la directiva culé.

Frenkie de Jong está más cuestionado que nunca

Frenkie de Jong no termina de encajar en el FC Barcelona y su salida está cada vez más clara. Sigue siendo el segundo que más cobra solo por detrás de Lewandowski, pero casi no juega. Una situación que contrasta con el rendimiento general del equipo, lo que ha llevado a que su papel en el proyecto de Flick sea cuestionado.

Ahora bien, dar salida a Frenkie de Jong no será fácil, y más tras lo sucedido en las últimas horas. El Barça ha intentado utilizar a Frenkie de Jong como moneda de cambio para facilitar su adiós, pero dicha propuesta ha sido rechazada. En concreto, ha sido el Chelsea de Maresca el que se ha negado a incorporar a De Jong.

El Chelsea rechaza a Frenkie de Jong

El último obstáculo para el Barça se ha presentado cuando el Chelsea ha rechazado un posible trueque con Enzo Fernández por Frenkie de Jong. El centrocampista argentino no tiene buena relación con Maresca y vería con buenos ojos una salida al FC Barcelona. Sin embargo, el club inglés no ve lógica la operación, ya que el ex del Benfica costó 120 millones de euros, mientras que el valor de De Jong es mucho menor.

En este contexto, Hansi Flick, consciente de estas limitaciones, insiste en encontrar alternativas viables para reforzar el equipo sin comprometer aún más la economía. Por ahora, el Barça sigue buscando soluciones tanto en el mercado como dentro de La Masía. La intención es aliviar la masa salarial sin debilitar el nivel competitivo.

Sin embargo, el caso de Frenkie de Jong evidencia la complejidad que implica intentar encontrar el equilibrio en las finanzas del FC Barcelona. En este escenario, Hansi Flick tiene la tarea de recuperar la confianza de la afición mientras lidia con los problemas internos que afectan al vestuario. El futuro del club dependerá de cómo se gestione esta delicada etapa.