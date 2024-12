Joan Laporta dice basta, la decisión de Flick tras el Barça-Leganés no gusta: 'Así...'

Tras perder el pasado domingo ante el Leganés, Flick tomó una controvertida medida que no ha gustado nada a Joan Laporta. Se trata de la segunda derrota consecutiva en el Olímpico de Montjuic que sufre el Barça a manos de equipos de la zona baja de la tabla clasificatoria. Una situación que no puede repetirse.

La ventaja que tenía el Barça en LaLiga respecto a sus perseguidores ha desaparecido por completo y los de Flick podrían verse relegados a la tercera plaza próximamente. La caída del equipo se puede catalogar, cuanto menos, de inesperada, teniendo en cuenta que las 2 derrotas en casa se han producido con equipos teóricamente bastante inferiores. Este hecho ha provocado una profunda decepción en todo el barcelonismo y Joan Laporta no ha sido una excepción.

El presidente del Barça está profundamente decepcionado y dolido con el partido realizado contra el Leganés y la pésima imagen ofrecida. Y su cabreo ha aumentado considerablemente tras conocer lo que ha hecho Flick. Sí, porque el técnico alemán ha dado 2 días de descanso a la plantilla antes de medirse este sábado al Atlético de Madrid.

Joan Laporta alucina con lo que ha hecho Flick

Joan Laporta no comparte la idea de dar dos días de descanso a los futbolistas después de dejarse los tres puntos de forma lamentable contra un rival inferior. No hay que olvidar que el Leganés es uno de los recién ascendidos, y que todavía no había sido capaz de ganar a domicilio. Por ello, Laporta no entiende el premio de Flick a los jugadores.

La alegría en el Barça parece haber quedado atrás y la preocupación ha comenzado a instalarse. Las pésimas actuaciones en los últimos partidos han costado bastantes puntos y Joan Laporta ya le ha trasladado su malestar al técnico alemán, quien ha intentado justificar su controvertida decisión.

Flick no lo ve como Joan Laporta y ha creído conveniente dar dos días de descanso a los jugadores para que reflexionen. Quiere dar descanso para evitar lesiones y recuperar la frescura de los primeros partidos. Quiere que todos los disponibles estén en perfectas condiciones para afrontar el trascendental encuentro contra los colchoneros.

Aunque en el mundo del fútbol todo puede suceder, no deja de sorprender el giro tan abismal que ha tenido el Barça en las últimas jornadas. El equipo se ha dejado muchos puntos y algunos apuntan que la confianza de Joan Laporta podría no ser la misma que hace unas semanas. Es evidente que Hansi Flick tendrá que encontrar la solución y enderezar la nave si no quiere ver como se complican todavía más las cosas.