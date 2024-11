En los últimos meses, Joan Laporta ha mostrado un interés claro en reforzar la plantilla del FC Barcelona con un extremo de primer nivel. Durante el mercado de fichajes del verano, varios nombres fueron vinculados al club culé, buscando llenar el vacío que dejó el rendimiento inconsistente de Raphinha. Sin embargo, a pesar de los rumores, el Barça no logró concretar ninguna incorporación en esa posición.

Uno de los favoritos fue Nico Williams, quien parecía la opción ideal para el flanco izquierdo. No obstante, el extremo del Athletic decidió quedarse en Bilbao, desbaratando los planes de Joan Laporta. A pesar de este revés, un nuevo bombazo ha llegado para poner nuevamente sobre la mesa la posibilidad de un fichaje de lujo.

Esta vez, quien lo ha soltado es nada menos que el periodista Fabrizio Romano, conocido por su impresionante capacidad para filtrar detalles precisos sobre el mercado de fichajes. Joan Laporta ya ha recibido la noticia y ya está valorando seriamente qué hacer con la información obtenida.

Fabrizio Romano suelta el bombazo y Joan Laporta se lo piensa: fichaje TOP

En las últimas horas, Fabrizio Romano ha hecho una revelación que podría cambiar los planes de Joan Laporta. El periodista ha compartido que un extremo de primer nivel está "más fuera que dentro" de su actual club, una noticia que ha llamado especialmente la atención del presidente del Barça. La estrella en cuestión no es otra que Mohamed Salah, quien ha generado grandes titulares tras sus recientes declaraciones.

Mohamed Salah, quien actualmente milita en el Liverpool, acaba contrato esta temporada y, hasta el momento, no ha renovado. Esta situación ha despertado el interés de Joan Laporta, quien busca desesperadamente un refuerzo para el flanco izquierdo del ataque culé. Dos escenarios que podrían provocar un fichaje histórico.

Mohamed Salah: una oportunidad de oro para Joan Laporta

Y es que, en una reciente entrevista, Mohamed Salah ha confesado que "estoy más fuera que dentro del Liverpool", lo que deja claro que su futuro en Anfield no está asegurado. Pero no solo eso, pues el egipcio no ocultó su frustración al hablar sobre su situación en un lugar tan especial para él.

"Estamos casi en diciembre y aún no he recibido ninguna oferta para seguir. Ya sabéis que llevo muchos años en el club. No hay ningún club como éste, pero no hay ninguna propuesta de renovación ahora", añadió.

Además, Mohamed Salah agregó: "Sí, estoy decepcionado. Por supuesto que estoy decepcionado con la situación. No he visto ningún tipo de propuesta por parte del Liverpool hasta ahora", sentenció.

Joan Laport tiene que fichar a Mohamed Salah

Con esta situación en mente, no es de extrañar que Joan Laporta haya puesto el ojo en Mohamed Salah. El delantero egipcio encaja perfectamente en el perfil que busca el Barça: un extremo de clase mundial, con experiencia y capacidad para marcar la diferencia. Además, al estar en su último año de contrato, podría llegar a coste cero.

A partir de enero, Mohamed Salah será libre para negociar con cualquier club, y Joan Laporta podría lanzar su propuesta. Sin duda, las palabras del egipcio han activado las alarmas en la directiva culé. Su fichaje sería una incorporación de lujo para complementar al tridente formado por Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal.

El tiempo dirá si esta negociación avanza o si Mohamed Salah termina renovando con el Liverpool, pero lo que es claro es que Joan Laporta no dejará pasar esta oportunidad. Si finalmente el fichaje se materializa, el Barça habrá sumado a uno de los mejores extremos del mundo.