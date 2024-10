Eric García no es el sacrificado: el Barça activa una importante venta, se va en enero

Eric García ha encontrado un papel relevante en el nuevo FC Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick. Con su capacidad para adaptarse a distintas posiciones, ha demostrado ser un recurso valioso para el técnico, jugando incluso como pivote en varios partidos. Su inteligencia táctica y su lectura del juego han sido fundamentales para tener minutos, pero a pesar de su buen rendimiento, su futuro en el Barça se encuentra en una encrucijada.

En las últimas semanas, el nombre de Eric García ha estado en el centro de las especulaciones sobre una posible salida del club. Su valor de mercado no es elevado, lo que ha despertado el interés del Girona, que podría considerar su incorporación para reforzar su defensa. Míchel ya lo tuvo a sus órdenes el curso pasado y estaría encantado de que volviera a jugar en Montilivi como local.

Sin embargo, pese al interés del Girona y la necesidad de concretar varias salidas importantes, el Barça ha decidido que Eric García no sea el que tenga que irse en enero. La cúpula ha optado por mantenerlo en la plantilla y centrarse en uno de sus compañeros, que tendrá que irse del club si no acepta las condiciones impuestas por Deco.

Eric García se queda y pone en peligro a otro defensa culé

La decisión del Barça de mantener a Eric García se debe a su versatilidad y a la confianza que ha ganado con Hansi Flick. En cambio, el que ahora está en la cuerda floja es Andreas Christensen. El danés, que no ha debutado este curso debido a una lesión, podría ser el elegido, aunque si acepta la propuesta de Deco se quedará.

Ante la necesidad de rebajar la masa salarial, el Barça ha decidido que Andreas Christensen tendrá que irse si no renueva su contrato. Finaliza en 2026, pero este mismo mes de enero podría dejar la Ciudad Condal ante el riesgo de que se marche gratis o a un precio de risa. Su valor de mercado ronda los 40 millones, cifra que el FC Barcelona ni debe ni quiere dejar escapar.

Andreas Christensen toma una decisión

La situación de Andreas Christensen es compleja: si no acepta la propuesta de renovación, el club podría verse obligado a desprenderse de él en el mercado de invierno. Su salida no solo abriría espacio en la plantilla, sino que también aliviaría las finanzas del club. De momento, el danés no se ha pronunciado, aunque todo parece indicar que aceptará bajarse el sueldo para seguir mucho tiempo más en Barcelona.

El interés del Barça por vender a Andreas Christensen antes de que finalice su contrato es un claro indicativo de la estrategia del club. Con la llegada de Hansi Flick, el club busca rejuvenecer y reforzar su plantilla con jugadores que se adapten a su filosofía de juego. Eric García se ha adaptado perfectamente, mientras que Christensen llegó con un salario muy elevado que ahora toca ajustar.

Por lo tanto, mientras Eric García se quede en el Barça como parte de los planes de Hansi Flick, Andreas Christensen podría ser el candidato número uno para ser vendido. Las decisiones del club en enero serán cruciales para establecer un camino claro hacia el futuro, donde la estabilidad financiera y el rendimiento en el campo deben ir de la mano. Con estas consideraciones, el Barça sigue avanzando en su proceso de reconstrucción.