Día de despedidas en el Barça: 2 titulares están en venta, Flick les deja decir adiós

El FC Barcelona afronta los dos últimos partidos de LaLiga con alegría y confianza tras los éxitos recientes. Los de Flick vienen de proclamarse campeones del campeonato nacional hace menos de cinco días en el campo del eterno rival. Y hoy, ante el Villarreal, toca despedirse de Montjuïc y, posiblemente, de varios jugadores.

El feudo culé vive su último partido de la temporada y la afición no ha defraudado. Muy buena entrada para un duelo en el que no hay nada en juego más allá de despedir al equipo tras su magnífico desempeño. Un día que Flick ha aprovechado para presentar un once inicial competitivo, pero con espacio para dos pesos pesados que podrían estar jugando sus últimos minutos como locales.

Jornada especial en Montjuïc

En el minuto 3, nada más empezar, los de Marcelino se han adelantado tras una bonita jugada colectiva culminada por Ayoze. Una clara demostración de que los visitantes, que se juegan la clasificación para la Champions League, no han venido de paseo. Mientras, los de Flick parecen estar pensando ya en la próxima temporada: se lo han ganado.

Ahora bien, antes de irse de vacaciones toca el momento de las despedidas. Parece claro que Ansu Fati dejará el club catalán este verano, pero Flick, de momento, no le ha dado entrada como titular. Sin embargo, a los que sí ha permitido jugar, quien sabe si porque están en venta, son Ter Stegen y Fermín López.

Ter Stegen y Fermín López, dos casos muy especiales

El portero alemán, que ya ha encajado un gol en la primera mitad, podría decir adiós al FC Barcelona este verano. Ante Szczesny tiene la titularidad asegurada, pero los rumores no mienten y mucho están sonando los nombres de Joan García o Chevalier. Si uno de los dos llega, Ter Stegen podría dejar el club catalán, pues seguramente sería suplente, y tiene ofertas de Arabia y Qatar.

Por otro lado, en las últimas semanas mucho está sonando el nombre de Fermín López. El canterano culé, uno de los suplentes en los que más confía Flick, no tiene como prioridad salir traspasado, pero está recibiendo ofertas. Ya se ha filtrado que Arabia, por ejemplo, le dobla el salario, y el Manchester United también lo tiene en su lista de futuribles.

Veremos si Ter Stegen o Fermín López dejan el Barça en verano. El caso del portero es el que genera más dudas, aunque los rumores que rodean al '16' tampoco se pueden dejar pasar. Hoy, ante el Villarreal, ambos podrán despedirse, por si acaso, de la parroquia culé.