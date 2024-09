Destroza a Haaland y asusta a Lewandowski: el fichaje nº1 de Joan Laporta, en marcha

Joan Laporta sabe que el Barça necesita volver a enganchar a sus aficionados y, por ende, ya trabaja en el fichaje de un auténtico número de uno en su materia. Lejos de nombres como el de Haaland, el Barça, liderado por Joan Laporta, ha puesto en marcha un fichaje bomba que asusta y de qué manera a Lewandowski. Joan Laporta quiere que el Barça de Hansi Flick vuele y consiga volver a ilusionar, por lo que sabe que cargarse el mercado de fichajes será clave para seguir mandando.

Más allá de mejorar la plantilla del primer equipo culer, Joan Laporta tiene un gran objetivo en mente: volver a ser escogido como presidente de la entidad, que cumple 125 años. Joan Laporta sabe que la gestión económica será importante, pero considera que todavía lo será más el hecho de cerrar nuevos fichajes que permitan que el Barça compita por todo. Reforzar todas las líneas es algo que siempre se contempla, pero Joan Laporta ha puesto el foco en su nº1, que llegaría al Barça para destronar a Lewandowski.

Joan Laporta soñaba con fichar a Haaland, pero el delantero seguirá vistiendo los colores del City y no será el encargado de asustar a Lewandowski, todavía con contrato. Además, por si las razones económicas no fueran suficientes, Joan Laporta ha puesto en marcha el fichaje de un goleador nato que, a nivel estadístico, destroza a Haaland y a Lewandowski. El Barça ya carbura y prueba de ello es la mentalidad de Joan Laporta, que irá con todo a por el próximo gran mercado de fichajes del verano de 2025.

Haaland y Lewandowski, en apuros, el Barça ya no les quiere: "Joan Laporta ha puesto en marcha la..."

Lewandowski ha empezado con muy bien pie la presente edición de LaLiga EA Sports, pero eso no quita que el Barça lleve semanas e incluso meses buscando a su sustituto. El primer nombre que apareció es el de Haaland, del City, pero Joan Laporta ve imposible la operación y, además, tiene otra gran prioridad goleadora. Lo que está claro en este sentido es que el Barça ya lleva varios meses trabajando en una misma dirección que, por mucho que duela, pasa por darle salida a Lewandowski.

Joan Laporta está muy contento con el rendimiento actual de Lewandowski y considera que, bajo la tutela del alemán Hansi Flick, el delantero centro ha recuperado su forma física habitual. De hecho, fuentes del Barça confirman que con Hansi Flick todos los jugadores han mejorado sus prestaciones, pero resaltan la figura de Lewandowski, máximo goleador de LaLiga EA Sports española. Ahora bien, que los números y las sensaciones de Lewandowski sean buenas no significa que el Barça se olvide de su objetivo: fichar al relevo del killer del club culer.

Según ha podido saber 'e-Notícies', el Barça descarta por completo la incorporación de Haaland de cara al próximo mercado de fichajes de verano. Haaland era uno de los grandes objetivos de Laporta, pero resulta que ahora el presidente del Barça tiene otro propósito que le ilusiona más y los números son prueba de ello. Joan Laporta tiene la llave que abre camino en el Barça: fichaje ya en marcha, destroza a Haaland y asusta a Lewandowski, delantero polaco titular del primer equipo.

Destroza a Haaland y asusta a Lewandowski: el fichaje nº1 de Joan Laporta, en marcha

Según fuentes del Barça, la salida de Lewandowski está cerca, pero se quiere respetar al polaco y, por ende, se hablará de ello a final de la presente temporada oficial. Como hemos ido explicando en 'e-Notícies', nada de esto quita que el Barça esté empezando a hacer los deberes y, de hecho, ya los tendría casi terminados con 1 fichaje bomba. Hablamos del fichaje del nº1 de un Joan Laporta que está empezando a liderar un nuevo proyecto para presentarse a las próximas elecciones del Barça.

Lewandowski no seguirá en el Barça durante la próxima temporada y se espera que Haaland no sea el '9' que le sustituya a corto plazo. Joan Laporta valora el talento de Haaland, pero admite que no entra en los planes del Barça por motivos económicos más que evidentes. Ahora bien, esto no será un problema ni para el Barça ni para Joan Laporta, que ha puesto en marcha el fichaje de un crack mundial que asusta a Lewandowski.

¿De qué futbolista estamos hablando? ¿Quién destroza a Haaland a nivel goleador? Pues hablamos de Viktor Gyökeres, delantero sueco del Sporting de Lisboa portugués. Gyökeres, de solo 26 años de edad, lleva 10 goles esta temporada y está siendo una de las grandes revelaciones de Europa. De hecho, otros grandes clubes como Arsenal o Liverpool ya han preguntado por el sueco, que saldrá de Portugal este próximo verano con total seguridad.