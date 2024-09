Vitor Roque marca un doblete y 'raja' de lo lindo contra el Barça: 'El trato...'

Vitor Roque va recuperando la sonrisa poco a poco tras su mala etapa en el Barça. Llegó en enero de 2024 con prisas y sin tener el respaldo de Xavi Hernández, lo que evidentemente le pasó factura hasta el punto de tener que irse ocho meses después. Además, su fichaje costó 30 millones fijos + 31 en variables que, de momento, no están saliendo para nada rentables.

Vitor Roque destaca por ser un '9' muy ágil, con movilidad para caer a los costados y empezar a construir la jugada desde ahí. Pero también es muy potente físicamente, se mueve bien al espacio, conduce de maravilla el balón y es capaz de bajar a recibir para ayudar en la construcción del juego. Sin duda, Tigrinho reúne muchas cualidades positivas, pero en el Barça no vieron ni una; jugó muy poco y, pese a que marcó varios goles, no ha sido suficiente para quedarse.

Desde fuera, parece que Vitor Roque no ha tenido las oportunidades que merecía y eso ha provocado su salida al Betis. A las órdenes de Pellegrini espera disponer de la confianza necesaria para demostrar que Xavi primero, y Flick después, se equivocan. De momento solo lleva dos semanas en Andalucía, pero parece que su rendimiento mejora: ya dejó buenas sensaciones debutando en el Bernabéu y ahora acaba de marcar un doblete con Brasil.

Vitor Roque moja con Brasil y ataca al Barça

En estos instantes, Vitor Roque se encuentra concentrado con la Selección Brasileña Sub-20. Es el capitán y el máximo referente, y siempre que sale a jugar demuestra porque es una de las mayores perlas del continente sudamericano. En el Barça han calificado su fichaje como un error, pero es evidente que tiene calidad más que suficiente para jugar como delantero centro y rendir a un buen nivel.

Vitor Roque fue clave en la victoria ante México por 3-2, anotando dos goles, provocando una expulsión y participando activamente en el tercer tanto. Está claro que poco a poco va recuperando su nivel y en el Betis tiene una gran oportunidad para demostrarlo cada fin de semana. Eso sí, su regreso al Barça parece cada vez más complicado, pues pese a que está cedido y tendrá que volver, no guarda muy buen recuerdo de su etapa como culé.

Vitor roque se sincera y lanza varios dardos al Barça

Días antes de su doblete, y ya desde la concentración de Brasil, Vitor Roque habló ante los medios para hacer un repaso de los acontecimientos vividos durante las últimas semanas. Habló de su traspaso al Betis y de sus sensaciones, pero lo más destacado fueron sus palabras sobre el trato recibido en el Barça.

"Fue un poco complicado para mí; tuve algunas oportunidades, pero no de la forma que pensaba", empezó diciendo Vitor Roque. "Creo que fue complicado en general. Pensé que iba a ser diferente, tanto en el trato como en la forma de jugar, como en la forma de hablarme de la directiva", ha reconocido de manera tajante.

Es evidente que Vitor Roque no lo pasó bien en el Barça: su salida al Betis era necesaria y ahora ha contado la verdad. No se sintió respaldado por la directiva, y también se queja de la falta de oportunidades. Veremos si estas declaraciones no le pasan factura en año que viene, cuando previsiblemente, debe regresar.