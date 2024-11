Deco rechaza el fichaje del nuevo Victor Valdés: decisión final, 2 culpables

Deco es el que tiene la última palabra a la hora de hacer incorporaciones y es mucha la responsabilidad que tiene. El portugués se ha convertido en una de las figuras más señaladas del entorno culé estos últimos meses. Se ha hablado de él, especialmente, por el poco movimiento que hubo en el mercado de fichajes de verano.

Uno de los temas que más preocupa es la portería del Barça, la cual quedará descubierta cuando Ter Stegen ya no pueda cubrirla. Los aficionados recuerdan que es el momento de empezar a buscar soluciones, pero desde el club promueven lo contrario. Curiosamente, un portero que recuerda mucho a Victor Valdés ha aparecido en el radar del FC Barcelona, pero Deco lo ha rechazado.

Las decisiones de Deco

Deco no se pudo mover por el mercado de fichajes de verano a causa de la economía del club, que no es para nada favorable. Joan Laporta firmó que se podía hacer frente a dos grandes incorporaciones, pero luego se acabó viendo que no. El presidente intentó calmar las aguas, pero luego no podía inscribir a Dani Olmo.

Uno de los temas que más se trata entre los aficionados es la portería, que preocupa cuando Ter Stegen se marche. Aun así, Deco afirmó hace poco en una entrevista que confiaban en él y que no querían buscarle suplente. El alemán tiene contrato hasta 2028, pero su rendimiento tras la grave lesión que ha sufrido podría obligar al club a buscar una solución antes.

Ahora ha salido el rumor que afirma que el Barça quiere renovar a Szczesny, que tiene contrato para un año. El polaco no ha debutado todavía, pero se ve que está haciendo un gran trabajo dentro del vestuario. En caso de renovarle, el próximo Víctor Valdés tendrá que esperar todavía más y puede ser que ya nunca llegue.

Deco rechaza el fichaje del nuevo Victor Valdés: decisión final, 2 señalados

Víctor Valdés es recordado como, muy probablemente, el mejor portero de la historia del Barça junto a Ter Stegen. Para sustituir al alemán, varios culés han pensado en Lucas Chevalier, el joven portero del Lille. Tiene un perfil muy similar al de Valdés y su contrato con los franceses finaliza en 2027.

Lucas Chevalier se ha situado en el radar de los grandes y ya se está empezando a pujar por él. De todos modos, parece que Deco apostará por el tiempo que le queda a Ter Stegen y Szczesny, los 2 culpables de que Chevalier no venga al Barça. No podemos dar nada por hecho, pero el club tendrá serios problemas en la portería si no empieza a buscar soluciones dentro de poco.

La lesión de Ter Stegen es realmente grave y su vuelta es toda una incógnita. De hecho, tras lesionarse se llegó a rumorear con una posible retirada. Está claro que Deco necesita mover ficha y la opción de Lucas Chevalier, que recuerda mucho a Víctor Valdés, es una de las mejores, pero de momento tendrá que esperar.