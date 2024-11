Deco, director deportivo del Barça, seguirá de cerca el partido de Champions League entre Liverpool y Real Madrid, clave para que los blancos no se compliquen la vida en Europa. Deco no viajará a Liverpool para presenciar el choque en directo, pero sí que lo seguirá y lo hará pendiente de un fichaje para el Barça, que sigue estudiando el mercado. Como ya hemos explicado en anteriores ocasiones, Deco es un gran seguidor de la Premier League y, como buena parte de los aficionados, este miércoles no se perderá el partidazo europeo.

Deco, muy atento al Liverpool-Madrid de Champions League: 'El Barça busca fichar a...'

El Barça ya sabe que, por su situación económica actual, deberá estar pendiente de todo tipo de alertas y de movimientos durante el próximo mercado de fichajes, pues será muy clave. De hecho, Deco, por recomendación de gente cercana como Joan Laporta, ya ha empezado a avanzar trabajo en cuanto a la materia de nuevos fichajes. No será nada fácil, pero el director deportivo ya tiene un conjunto de nombres en su lista de incorporaciones, algunas de las cuales van a jugarse su futuro este miércoles.

Liverpool y Real Madrid cuentan con un sinfín de estrellas en sus respectivas plantillas, pero Deco y el Barça han puesto la lupa sobre una de ellas, que jugará este miércoles. De hecho, Deco deberá estar muy atento al duelo de Champions League en Anfield, pues quiere seguir el trabajo de un futbolista que queda libre y que sale de lesión. Su presencia en el duelo es una incógnita, pero Deco estará al tanto para poder seguir al jugador en cuestión, que termina contrato y que llegaría gratis al Barça de Flick.

¿De qué jugador hablamos? Pues hacemos referencia al lateral inglés Alexander-Arnold, que podría arrancar el partido contra el Real Madrid desde el banquillo. Alexander-Arnold, nacido en Liverpool, termina contrato a finales de la presente temporada y el Barça, liderado por Deco, quiere pujar por su fichaje. Para Flick será vital reforzar los laterales y Alexander-Arnold es uno de los favoritos para hacerlo: Deco estudia el fichaje, el Barça podría mover ficha tras el duelo contra el Madrid.