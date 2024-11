La firme repuesta de Deco a la petición del Chelsea: nuevo caso Marc Guiu en el Barça

Deco es el encargado de resolver todas las gestiones que tienen que ver con los jugadores; desde fichajes hasta renovaciones. El director deportivo ha tenido que adaptarse a la situación económica del club, la cual no es precisamente buena. El Barça se ha visto contra las cuerdas estos últimos años y ha habido diversas malas decisiones.

Joan Laporta asumió la presidencia después de que Josep Maria Bartomeu dejase en negativo al Barça, factor que le ha pasado factura estos últimos tiempos. Además de no poder incorporar a efectivos de calidad, algún que otro crack ha tenido que marcharse del club porque no le ofrecían suficiente. Marc Guiu, aunque criticado por muchos, es uno de ellos y Jorge Mendes quiere evitar que pase lo mismo con su joven promesa.

Deco tiene que negociar

Durante el mercado de fichajes de verano, Deco no se movió demasiado y los aficionados no tardaron en mostrar su decepción. El director deportivo no empezó a cerrar tratos hasta la última semana; además, tampoco fueron los esperados. Nico Williams, que según Joan Laporta podía fichar sin problema, no llegó a la Ciudad Condal.

Más tarde se ha sabido que el del Athletic club rechazó al Barça, pero, en parte, se culpa a Deco por su incapacidad de persuadirlo. De todos modos, Dani Olmo sí que quiso regresar al club de su vida y los resultados están siendo muy buenos. Además, Hansi Flick también ha sido todo un acierto: ha sacado lo mejor de cada uno de sus futbolistas.

Jorge Mendes, quien tiene mucha relación con el Barça y lleva a varios de sus futbolistas, ya ha avisado de que el Chelsea vuelve a estar vigilando atentamente. El agente de Guille Fernández quiere que su representado se quede en el Barça, pero, según El Nacional.cat, los ingleses están dispuestos a hacerle una oferta muy digna. Deco ya está al corriente de la situación y tendrá que tomar medidas al respecto si no quiere perder a uno de los futuros cracks del nuevo Barça.

Guille Fernández y la oferta del Chelsea

Guille Fernández está en edad de jugar en el Juvenil A, pero ya ha sido convocado con el primer equipo en diversas ocasiones. Pese a tener tan solo 16 años, el de Rubí se ha convertido en uno de los jóvenes de La Masia que más ilusiona. Ahora, Jorge Mendes ha avisado de que es momento de revisar el contrato del centrocampista, puesto que el Chelsea está dispuesto a pagar lo que haga falta por el culé.