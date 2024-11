La lesión que ha sufrido Lamine Yamal ha generado gran preocupación en el Barça y ha significado un duro golpe para Hansi Flick. La joya de La Masía es indispensable en el esquema del técnico alemán por su desborde, capacidad de asociación y creación de espacios que genera. Su baja la ha acusado significativamente el equipo, pues sin Lamine en el campo, el equipo ha cosechado dos derrotas y un empate en LaLiga.

Afortunadamente, todavía sin Lamine Yamal, el Barça ha vuelto a la senda de la victoria tras vencer al Brest en Champions League esta misma semana. Una nueva actuación magistral de Lewandowski permitió a los de Flick sumar una nueva victoria. Sin embargo, pese a los tres puntos, la ausencia de Lamine sigue generando preocupación en el vestuario tal y como Pedri confirmó.

Lamine Yamal se lesionó ante el Estrella Roja hace algunas semanas y ya se ha perdido varios encuentros de Liga y Champions. La Selección Española lo liberó para los partidos contra Suiza y Dinamarca diagnosticándole una lesión en la sindesmosis en el tobillo derecho, tal como le ocurrió a Frenkie de Jong. La estimación del Barça era que podría estar dos semanas fuera, pero ya lleva más de tres y Pedri ha querido hablar sobre ello.

Pedri enciende las alarmas con su mensaje sobre Lamine Yamal: 'Sé de lo que hablo...'

Pedri atraviesa un gran momento a las órdenes de Hansi Flick. Las dos últimas temporadas las pasó más rato lesionado que jugando, pero ahora ha encontrado la forma de mantener cierta regularidad. Una constancia que le está permitiendo llenarse de confianza y demostrar sobre el terreno de juego todo su talento.

Ante la ausencia de Lamine Yamal, Pedri se ha echado el equipo a sus espaldas y ha cogido el mando. Frente al Brest fue el mejor, dejando detalles de auténtico maestro, pero el '8' es consciente de que la figura de Lamine es irremplazable. Con solo 17 años, la baja del '19' ha causado estragos, por lo que no puede volver a faltar.

En este sentido, Pedri ha sido muy claro y se lo ha dicho directamente a Lamine Yamal. "Déjame decirte que no tengas prisa en volver de tu lesión, lo peor es recaer y sé de lo que hablo". Una afirmación que tiene todo el sentido del mundo, pues el canario vivió un calvario con las lesiones y no quiere que su amigo pase por lo mismo.

Lamine Yamal no hace caso a Pedri

Pedri, gran compañero de Lamine Yamal en el Barça y en la selección, ha aconsejado que no tenga prisa por volver. Lo más importante es que se recupere bien y no tenga problemas a la hora de volver. Pero, pese al aviso del '8', parece que el '19' no puede esperar más y ya ha vuelto a entrenar con el grupo.

De hecho, todo apunta a que Lamine Yamal será titular ante la UD Las Palmas este mismo fin de semana. Una decisión consensuada con los servicios médicos y con Flick, pero que sorprende. Ahora mismo, Lamine es el mayor tesoro del FC Barcelona y como dice Pedri lo importante es que no recaiga, por lo que solo debería volver si está al 100%.