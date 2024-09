Dani Olmo, culpable: fastidia a Lamine Yamal y provoca un giro de 180º, adiós Barça

El mal momento económico en el que se encuentra el Barça ha impedido que pueda incorporar a según qué jugadores. Este verano, tenían que llegar diversas estrellas a la Ciudad Condal, pero finalmente solo se ha sumado a Dani Olmo y Pau Víctor. Teniendo en cuenta que el segundo ya estaba cedido en el filial la temporada pasada, solo Olmo es una novedad.

Por suerte para los culés, Dani Olmo está rindiendo espectacularmente bien y se está ganando el cariño de los aficionados poco a poco. Todo apuntaba a que habría dos fichajes este mercado de verano, pero las esperanzas que dieron Joan Laporta y su directiva resultaron ser falsas. Uno de los perjudicados es Lamine Yamal, que estaba deseando poder jugar con el gran fichaje que estaba previsto.

Lamine Yamal y el fichaje fallido

Lamine Yamal se ha convertido en el jugador más importante del Barça y se espera mucho de él. Parece que la presión de ser comparado con Leo Messi no le pesa y está rindiendo a un nivel fuera de lo común. Con tan solo 17 años, se ha convertido en el mejor futbolista español y en uno de los pilares del conjunto catalán.

En principio, además de Dani Olmo, Nico Williams tenía que ser la gran incorporación del Barça este mismo verano, algo que no ha sucedido. Lamine Yamal se entiende a la perfección con el extremo del conjunto vasco y esto se vio en la Eurocopa. Juntos, y pese a ser muy jóvenes los dos, conformaron la delantera más eficaz de todo el continente.

Ya se sabía que el Athletic Club no dejaría que su gran promesa se marchara fácilmente, pero su cláusula de rescisión era —y sigue siendo— de 60 millones de euros. Teniendo en cuenta que la suma no es especialmente alta, se suponía que el Barça la podía pagar. Hace poco, Deco ha hablado públicamente y ha tratado el tema de Nico Williams.

Deco y sus declaraciones

"Teníamos claro que para traer a un jugador tenía que ser de un nivel muy alto. No es que nosotros no hayamos hablado con clubs y jugadores, pero al final hemos tenido prioridades que han sido decisivas para no traer otro extremo". Estas palabras de Deco hacen referencia a la preferencia de Dani Olmo frente a Nico Williams.

Finalmente, el amigo de Lamine Yamal no se ha incorporado al Barça, pero no está claro que Deco haya sido del todo sincero. Diversas fuentes afirman que además de que el extremo quería quedarse un año más en el Athletic Club, los culés no podían asegurarle la inscripción.