Confirmado, no tiene nivel Barça: 'Falló más que Araújo, fue el peor contra el Inter'

La eliminatoria de Champions League entre el FC Barcelona y el Inter de Milán será recordada por la intensidad y emoción de ambos partidos. Con un resultado global de 7-6, ambos equipos demostraron un ritmo frenético y una energía desbordante durante más de 180 minutos. Finalmente, el Barça cayó derrotado debido a varios fallos claves en la prórroga del encuentro de vuelta, lo que terminó costándole la eliminación.

Ronald Araújo y su responsabilidad en la eliminación

Uno de los jugadores más señalados tras la eliminación fue Ronald Araújo. Aunque el central uruguayo es considerado uno de los pilares de la defensa culé, su actuación en la eliminatoria dejó dudas. En el empate a tres del Inter, Araújo pudo haber hecho más para evitar el gol de Acerbi y, en el último tanto de la prórroga, se vio superado por Thuram.

La falta de contundencia de Ronald Araújo en momentos clave fue determinante, y no es la primera vez que le pasa. Todos recordamos lo que sucedió la temporada pasada contra el PSG. Ahora bien, pese a que Araújo no estuvo bien, no fue el peor de los involucrados.

Wojciech Szczesny se apaga ante el Inter

El gran perjudicado de la eliminación, más allá de Ronald Araújo, fue Wojciech Szczesny. Aunque su rendimiento no fue tan criticado en el campo, los números hablan por sí solos.

El meta polaco solo realizó cuatro paradas en los dos partidos contra el Inter. Un dato que contrasta claramente con las 14 intervenciones de Yann Sommer, portero del Inter, quien salvó a su equipo en varias ocasiones. Mientras Sommer fue decisivo, Szczesny no pudo evitar varios goles y, en muchos momentos, fue espectador en las jugadas clave del partido.

Por ello, varios miembros del club consideran que debe ser el señalado, ya que alegan que falló más que Araújo y que, por ello, fue peor que el defensa uruguayo. De este modo, su actuación fue cuestionada y la crítica sobre su rendimiento en esta eliminatoria ha hecho que su futuro en el Barça esté lleno de dudas.

El incierto futuro de Szczesny tras la recuperación de Ter Stegen

A pesar de su veteranía y liderazgo en el vestuario, la falta de respuesta en momentos decisivos de la pasada eliminatoria puso en duda la continuidad de Szczesny en el club. Si bien ha aportado mucha experiencia, parece que el Barça ya no puede depender de él como titular.

Veremos qué sucede con su futuro, pero el FC Barcelona podría buscar alternativas en el mercado de fichajes este verano. De hecho, se habla mucho del fichaje de Joan García, portero del Espanyol que gusta mucho a Deco.

En este sentido, la eliminación del Barça de la Champions deja muchas incógnitas sobre el futuro de varios jugadores, entre ellos Szczesny. La portería, que parecía una de las posiciones más seguras del equipo, ahora se ha convertido en un tema clave.