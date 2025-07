La pretemporada del Barça ya ha arrancado y Hansi Flick ha empezado a tomar las primeras decisiones importantes. Resulta evidente que todavía es pronto para empezar a valorar, pero Hansi Flick se ha hartado de un jugador y ha pedido que se vaya en este mercado de fichajes. No hablamos, precisamente, de Ter Stegen, quien sigue entrenando en el gimnasio y cuyo futuro es incierto: Hansi Flick ha echado a otro talento del Barça, está totalmente fuera del proyecto.

Hansi Flick es un tipo que da oportunidades a todo el mundo, pero es un entrenador muy exigente que tiene muy claras sus normas. La pretemporada ya ha arrancado y para Hansi Flick eso es sinónimo de máxima exigencia, sobre todo porque el Barça se juega volver a optar por todos los títulos oficiales. El Barça se quedó a un pasito de disputar la final de la Champions League y Hansi Flick quiere que el nivel y la entrega de los suyos sea descomunal.

Hansi Flick ya ha empezado a trabajar y lo hace con una gran ventaja: el mercado de fichajes todavía sigue abierto, por lo que puede fichar y vender a quien quiera. Precisamente esta es una de las grandes suertes de Hansi Flick, que se ha cansado de un jugador en estos primeros dos días de pretemporada: se convierte en la gran venta. Hansi Flick entiende según qué situaciones y las puede llegar a incluso tolerar, pero el alemán ya no quiere más excusas por parte de un futbolista que se irá de inmediato.

Confirmado, Hansi Flick le echa del Barça, primera gran venta: 'No es Ter Stegen...'

En el Barça todo el mundo habla de la venta de Ter Stegen, pero lo cierto es que el Barça está trabajando en ello y, por el momento, no hay novedades. Sí que las hay en otro aspecto, pues Hansi Flick ha ordenado que un jugador del primer equipo deje de formar parte del grupo: quiere venderlo ahora mismo. Hansi Flick, por otra parte, entiende la situación de Ter Stegen y no le presionará, aunque ya le ha comunicado que no será ni el portero titular ni el suplente.

Las normas del Barça y de Hansi Flick están para cumplirlas y, en este caso, hay un futbolista que se las ha saltado flagrantemente. Hansi Flick lo ha detectado y, por consiguiente, ha pedido que se actúe de forma severa: castigo bestial, Flick quiere que se vaya del Barça. Hansi Flick se ha ganado todo el crédito del mundo, motivo por el que Deco y Joan Laporta acatarán sin rechistar: primera gran venta del mercado y no es Ter Stegen.

Una joven perla del Barça se salta las normas: Hansi Flick lo pilla y quiere que se vaya del FC Barcelona

Hansi Flick destaca por ser un entrenador muy cercano, pero pone muchas normas y es muy exigente. "Si pone normas es porque hay que cumplirlas", aseguran fuentes del Barça, que recuerdan que es 'intolerante' con la impuntualidad, entre otras cosas. La pretemporada ya ha arrancado de forma oficial y, en estos primeros días, hay un jugador que ya ha provocado enfados por parte de Hansi Flick: el Barça tiene que venderle.

Ter Stegen tiene muchas opciones de irse del Barça en este mercado de fichajes, como también las tiene un Héctor Fort que llegó tarde a las pruebas médicas este pasado domingo. El canterano, formado en la Masia, se despistó tras el cumpleaños de Lamine Yamal y llegó unos 30 minutos tarde, pasadas las 9 de la mañana hora española.

Hansi Flick se dio cuenta y, según ha avanzado el 'Diario AS', tomará cartas en el asunto. En esta dirección, este digital puede confirmar que Hansi Flick no cuenta con Héctor Fort y quiere que espabile fuera del Barça: el club culer busca cederle o traspasarle este verano.