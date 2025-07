¡Sorpresón! Dani Ceballos no se esconde: 'Ojalá tenga la puerta abierta para ir al...'

Dani Ceballos se ha convertido en el gran protagonista del día a tenor de sus últimas declaraciones. El centrocampista del Real Madrid, que llegó al Bernabéu procedente del Betis en 2017, ha hablado públicamente de su futuro y ha sorprendido a todos. Nadie podía imaginar lo que ha dicho pocos días después de finalizar el Mundial de Clubes.

Dani Ceballos sabe que, ahora mismo, su perfil es único en el vestuario blanco. Tras la marcha de Luka Modric, que ya ha firmado con el AC Milian, todos pensábamos Ceballos asumiría el rol de timón en el centro del campo blanco. Ahora bien, visto lo visto en el Mundial de Clubes, parece que Ceballos no es tan necesario como parece.

El nuevo rol de Dani Ceballos ha dejado a muchos sin palabras

Dani Ceballos apuntaba a ser uno de los más beneficiados con la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid. El tolosarra, amante del buen juego, ha llegado a un equipo sin un líder claro en la zona medular, así que la figura del '19' parecía ser importante. Sin embargo, la realidad es que Ceballos ha jugado menos que Rodrygo y Brahim, dos de los posibles descartes del club blanco para este verano.

Ante tal escenario, Dani Ceballos ha dicho basta. No entiende por qué Xabi no cuenta con él, pero tiene claro que no seguirá otro año en el banquillo. Antes lo podía tolerar, pues sabía perfectamente que con Modric y Kroos no tenía sitio, pero ahora todo ha cambiado y exige tener minutos de calidad para seguir jugando de blanco.

Eso sí, pese a ello, las últimas declaraciones del centrocampista han sorprendido a la gran mayoría de aficionados. Dani Ceballos se ha mostrado más contundente que nunca. No ha cerrado la salida a una posible salida del Bernabéu este mismo verano.

Dani Ceballos lo deja claro: "Ojalá"

Dani Ceballos ha sido cazado llegando a Sevilla y ha sido preguntado por su futuro. "Ya estoy de vacaciones después de una temporada larga. Mi futuro es un tema importante, pero ya hablaremos después de unas semanas", ha empezado diciendo.

Sin embargo, Dani Ceballos no se ha quedado ahí: "El Betis fue mi casa y siempre lo será. Ojalá que siempre tenga la puerta abierta. No he hablado con ellos todavía, pero estamos abiertos a todo".

Por lo tanto, ya no se puede descartar la salida de Dani Ceballos. El Betis, al que siempre ha tenido en su corazón, podría ser su destino. Veremos qué sucede, pero es evidente que el asunto de Ceballos irá ganando fuerza con el paso de los días tras sus atrevidas declaraciones.