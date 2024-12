El Barça ya confirma, abiertamente, que el fichaje de Nico Williams ha quedado descartado y que, por mucho que parezca extraño, el extremo izquierdo del Athletic Club ya no interesa. A pesar de que el Barça ya no contempla el fichaje de Nico Williams, el club culer sí que sigue rastreando el mercado de fichajes con el objetivo de fichar talento. En este sentido, el Barça confirma lo que era un secreto a voces: Joan Laporta va con todo a por el nuevo Nico Williams, cerca de fichar por el Athletic Club.

Nico Williams no viene al Barça, pero sí que lo hace su sustituto en el Athletic Club: "El fichaje está muy avanzado, 2M€..."

Confirmado, el Barça lucha el fichaje del nuevo Nico Williams, adiós al Athletic Club

El último movimiento de mercado del Barça ya ha sido confirmado: el club culer busca cerrar el fichaje del nuevo Nico Williams, que juega en el Norwich City. Hablamos, más concretamente, de Borja Sainz, extremo izquierdo nacido en Leioa (Vizcaya) y que tenía una propuesta ya formal por parte del Athletic Club, que busca relevar a Nico Williams. El Barça de Joan Laporta ha preguntado por Sainz, que por el momento no tiene pensado tomar ninguna decisión, aunque contemplará todas las opciones habidas y por haber.

La temporada de Borja Sainz en el Norwich, club que milita en la Segunda División inglesa, está siendo espectacular y el español gusta a varios clubes de la Premier League. Sainz, vasco de nacimiento, entra dentro de las posibilidades del Athletic Club, que busca sustituir, con un extremo de calidad, al mediático Nico Williams, cuyo futuro para estar lejos de Bilbao.

El valor de mercado de Sainz es de unos 2,2M€, por lo que el Barça podría hacerse con el extremo a cambio de unos 3 millones, entre fijos y variables. Sainz lleva ya 15 goles en 19 jornadas y ha despertado el interés de clubes como Barça y Athletic Club, que buscan hacerse con un extremo con gol como Nico Williams.