Joshua Kimmich, actual mediocampista del Bayern de Múnich, sigue sin renovar su contrato con el conjunto alemán y el Barça está en el horizonte, pero su futuro sigue siendo incierto. En la previa del partido de UEFA Champions League contra el Barça, Joshua Kimmich ya deslizó su voluntad de fichar por el Barça, pero fuentes del club culer no tienen garantías. De hecho, el Barça ya confirma el fichaje de otro pivote que, por el momento, cumplirá con el rol de un Joshua Kimmich que podría acabar renovando por 3 años más.

El Barça no descarta ni mucho menos la llegada de Joshua Kimmich, pero sí que quiere atar el fichaje de otro mediocampista por si el alemán termina optando por el Bayern. Si bien es cierto que el rendimiento de Marc Casadó está siendo descomunal, el Barça no olvida que la temporada es larga y que resulta vital doblar todas las posiciones. Es, por este motivo, que Joan Laporta ya confirma el fichaje: dice adiós al Arsenal para fichar por el Barça y postularse para ser titular con Hansi Flick.

Joshua Kimmich, por su parte, ya sabe que tiene las puertas de Can Barça abiertas, pero quiere esperar a tomar una decisión al término de la presente temporada. El Barça no descarta el fichaje de Joshua Kimmich, pero sí que confirma la llegada de otro mediocampista que, por ahora, ya sabe que competirá con un puesto con Casadó. Hablamos de un fichaje igual de TOP que el de Joshua Kimmich: el Arsenal le quería, pero ha preferido unirse al equipo culer de Hansi Flick, líder de LaLiga española.

Joshua Kimmich tendrá que esperar, el Barça confirma el fichaje de otro pivote, está cerrado: "El Arsenal no se lo lleva y..."

El Barça afronta las últimas horas del parón de selecciones con varios objetivos en mente y el principal pasa por atar el fichaje del que será el nuevo Joshua Kimmich. A pesar de que el mercado de fichajes está cerrado, el Barça quiere avanzar trabajo y se ha marcado el reto de sellar ya el fichaje de un nuevo mediocampista. En este sentido, el Barça ya le gana la partida al Arsenal y se lleva al nuevo Joshua Kimmich, valorado en 4 millones y con propuestas muy suculentas del club inglés.

Lo curioso de este nuevo fichaje del Barça es que quiso cerrarlo durante el pasado verano, pero no se pudo dar por falta de entendimiento entre las partes. Ahora el Barça ya hace los deberes y se lleva al que será el nuevo Joshua Kimmich, que también había recibido la llamada del Arsenal de Arteta, cuarto en la Premier. Joan Laporta ya lo confirma: adiós al Arsenal para venir al Barça, se convierte en el fichaje provisional a la espera de lo que suceda con el alemán Joshua Kimmich.

El Barça, todo sea dicho, ya no es tan optimista con el fichaje de Joshua Kimmich: podría llegar gratis, pero el mediocampista está recibiendo muchas presiones y apunta a renovar. Además, Joshua Kimmich exige un salario de gran estrella mundial, algo que complica mucho su fichaje por el Barça, pues el club culer no dispondrá de demasiado margen salarial o 'fairplay'. Todo esto no será un problema para el Barça: Joan Laporta confirma un nuevo fichaje, viene para ser importante tras despedirse, ya definitivamente, del Arsenal de Mikel Arteta.

Confirmado, adiós al Arsenal para fichar por el Barça: 'Joshua Kimmich y 1 más...'

Como ya es habitual, Barça y Arsenal siguen disputándose varios fichajes, pero el club culer liderado por Hansi Flick está saliendo victorioso. El entrenador del Barça querría contar con el fichaje de Joshua Kimmich, quien llegaría gratis, pero sabe que, por el momento, el mediocampista no tiene claro su futuro. El Barça, eso sí, no quiere esperar y, por ende, ha cerrado el fichaje de una joven perla mundial, que se unirá al Barça por unos 10 millones de euros fijos.

El Barça ya quiso fichar a este mediocampista durante el pasado mercado de fichajes, pero no fue posible por culpa del club que tiene los derechos del crack en cuestión. Ahora el Barça ya confirma la operación: el nuevo Joshua Kimmich llega al Barça para competir de tú a tú con un Casadó que sigue de dulce con la Selección Española.

El Barça regresa a LaLiga EA Sports este próximo sábado (21 h) contra el Celta y lo hará sabiendo que ya tiene confirmado el fichaje de un nuevo pivote defensivo. ¿De qué jugador hablamos? Pues hacemos referencia a un perfil similar a Joshua Kimmich: Dário Essugo, actual mediocampista portugués del Sporting CP cedido a la UD Las Palmas. Essugo estuvo cerca de fichar durante el pasado verano, pero ahora sí que fichará por el Barça: confirmado, dice adiós al Arsenal para ser el nuevo Joshua Kimmich.