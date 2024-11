Dani Olmo se entera de rebote: un fichaje de 130 millones lo deja KO, suplente en 2025

Dani Olmo ha sido el gran fichaje de vernao del Barça, entidad que ha sufrido unos meses bastante movidos. Los aficionados aclamaban una gran incorporación tras varios años con problemas económicos. El ex del Leipzig causó alguna que otra duda entre los hinchas, pero está demostrando que ha sido una gran incorporación.

El Barça ha tenido que lidiar con las malas gestiones de su antigua presidencia presidida por Josep Maria Bartomeu. Poco a poco, Joan Laporta está consiguiendo que el club vuelve al lugar en el que debe estar y la gente lo está notando. De cara al año que viene, Dani Olmo podría tener mucha competencia en la posición de mediocentro ofensivo.

Dani Olmo y sus logros

Este verano, Dani Olmo era uno de los futbolistas que más sonaba en los despachos de la Ciudad Condal, pero no era el único. Además de él, Nico Williams también se presentó como una opción viable. De hecho, el propio Deco admitió esta semana que había sido el extremo el que había rechazado unirse al Barça.

Parece que muchos aficionados no le perdonan que se haya querido quedar en el club de su vida y el propio Williams habló del tema en La Revuelta de Broncano. Paralelamente, Dani Olmo, a priori, tomó la decisión correcta y ha encajado a la perfección en el esquema de Hansi Flick. El español ha estado sublime en todas sus intervenciones y ha demostrado que tiene el talento necesario.

Hay que tener en cuenta que Dani Olmo tuvo un coste de, aproximadamente, 60 millones de euros; el mismo precio que Nico. Esto demostró que no era un problema financiero, sino deportivo; el del club vasco no quería moverse de casa. De todos modos, es posible que Dani Olmo tenga que pelear por minutos si en 2025 acaba llegando el gran fichaje, Jamal Musiala.

Jamal Musiala y las opciones del Barça

Con el nuevo acuerdo con Nike, el Barça ha recibido una prima de más de 150 millones de euros por el simple hecho de prolongar el vínculo. Javier Tebas ya afirmó que, si esto sucedía, los de Hansi Flick ya estarían en la regla 1:1 del Fair Play financiero. Si todo sigue igual y siguen llegando grandes contratos, es más que probable que los catalanes se puedan permitir una incorporación del calibre de Musiala.

Jamal Musiala está tasado en 130 millones y tiene contrato hasta 2026, así que los catalanes deberían de pagar por él. Se sabe que el mediocentro le tiene aprecio al Barça y que estaría dispuesto a defender su escudo si se da la ocasión. Hasta que no se cierre el mercado de fichajes de verano de 2025 no podremos saber si el alemán se decanta por el Barça o no.