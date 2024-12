Carlo Ancelotti lo necesita, pero se va al Villarreal: Florentino Pérez no lo quiere

El Real Madrid atraviesa un momento muy delicado a nivel futbolístico. En los últimos 11 partidos, el equipo de Carlo Ancelotti ha acumulado cinco derrotas, lo que ha generado un clima de incertidumbre en el club. La última caída fue este fin de semana en San Mamés, ante un Athletic de Bilbao que se mostró sólido y supo manejar el partido con gran eficacia.

Este nuevo tropiezo ha puesto en evidencia las debilidades del Real Madrid y ha abierto el debate sobre si es necesario reforzar zonas del campo como la defensa. Aunque la plantilla sigue contando con figuras como Antonio Rüdiger, la fragilidad defensiva en momentos clave ha hecho que la directiva se replantee varias opciones. Entre ellas, la vuelta de un central de garantías que fue descartado este mismo verano.

Vuelve, pero no al Real Madrid: apunta al Villarreal

Uno de los nombres que ha surgido con fuerza en los últimos días es el de Rafa Marín. El defensor español, que fue traspasado por Florentino Pérez al Nápoles el pasado verano, podría regresar a España. Sin embargo, la situación no es tan clara.

Aunque el Real Madrid no ha descartado su firma, parece que el futuro de Rafa Marín estaría más cerca del Villarreal que de su regreso a la capital. El zaguero de 22 años llegó a Nápoles para ser titular, pero no ha tenido muchos minutos. A pesar de ello, Carlo Ancelotti había pedido su regreso, pero Florentino Pérez no lo ve claro.

Si bien la situación defensiva es un tema prioritario para Carlo Ancelotti, la directiva sigue evaluando otras opciones. En este contexto, Rafa Marín tendría que ganarse un puesto en un equipo que cuenta con una defensa consolidada y con jugadores de nivel mundial. Motivo que ha llevado a Florentino Pérez a rechazar su regreso.

Por su parte, el Villarreal, actualmente en búsqueda de refuerzos para su línea defensiva, aparece como el principal favorito para hacerse con los servicios de Rafa Marín.

El Villarreal cree en el fichaje de Rafa Marín

Mientras tanto, el futuro de Rafa Marín parece cada vez más cercano al submarino amarillo. En el Villarreal, el joven defensor tendría más oportunidades para continuar su desarrollo y, probablemente, un papel más destacado en el once inicial.

Por su parte, el Real Madrid se enfrenta a un dilema. ¿Reforzar la defensa con un jugador que ya conoce el club o buscar nuevas alternativas en el mercado? Florentino Pérez tiene la última palabra.