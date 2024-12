Carlo Ancelotti lo deja KO, lo llama para que sea suplente en el Atalanta-Real Madrid

El Real Madrid se enfrenta a un encuentro crucial contra la Atalanta dentro de unas horas. Los de Carlo Ancelotti buscará dar un golpe sobre la mesa en la clasificación de la nueva Champions League. La realidad es que la situación del equipo blanco no es buena.

Actualmente, se encuentran en el puesto número 24 de la tabla, lo que le impediría evitar los dieciseisavos de final. Además, están a tan solo un puesto de quedarse fuera de la competición. Una situación sobre la que Fede Valverde he reconocido que no es la normal para un equipo como el Real Madrid.

Y ahora llega la Atalanta, líder destacado de la Serie A y máximo goleador del campeonato italiano. Sin duda, una prueba de fuego ante la que Carlo Ancelotti tiene que tomar decisiones. Pese a que las bajas por lesión serán las que decidan, en gran parte, el once inicial, el técnico del Real Madrid ha tomado una decisión muy importante.

Carlo Ancelotti lo sienta contra la Atalanta

Carlo Ancelotti necesita que el Real Madrid ofrezca su mejor versión. Es por eso que todos celebran que Vinicíus Júnior vuelva a la convocatoria tras superar una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El brasileño sigue demostrando que es el jugador más determinante del mundo.

Por ello, Carlo Ancelotti no ha dudado en elegirle como titular para que acompañe a Mbappé en su crecimiento. El delantero francés dejó claro que está motivado para seguir creciendo, asegurando que tendrá "éxito" en el club blanco. Gran parte de las opciones de victoria del Real Madrid pasan por sus botas.

Sin embargo, el que no estará en el once es Rodrygo. El '11' también vuelve a los terrenos de juego tras perderse el último partido liguero, pero no será de la partida. Con Vinícius y Mbappé disponibles Carlo Ancelotti quiere ser cauto y dejará a Rodrygo en el banquillo.

Carlo Ancelotti prefiere a Rodrygo como suplente

El técnico italiano tiene claro que no puede forzar a los jugadores más de lo necesario. El Real Madrid ha tenido que tirar de canteranos para salvar la retaguardia y Carlo Ancelotti no quiere que ocurra lo mismo en la delantera. Por ello, al tener a todos los atacantes disponibles, el técnico italiano ha decidido reservar a Rodrygo Goes.

Una decisión que deja claro que Vinícius Júnior es indiscutible y que Mbappé sigue siendo intocable, pero no solo eso. Y es que a Carlo Ancelotti le gusta más Rodrygo cuando sale desde el banquillo. Su perfil eléctrico y regateador encaja mejor con las defensas cansadas, así que seguramente lo veamos en los minutos finales, incluso puede llegar a decidir el partido con sus acciones.