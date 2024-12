Ni 60, ni 80: el precio del nuevo Robert Lewandowski asusta, Flick lo quiere

Hansi Flick llegó al banquillo del Barça hace poco con la intención de reflotar el club y de seguir con el proyecto de Xavi Hernández. El exentrenador de la entidad catalana apostó por las jóvenes promesas y ahora están dando frutos. El alemán está llevando a sus jugadores al siguiente nivel y los aficionados se han vuelto a ilusionar.

Futbolistas como Robert Lewandowski han recuperado su mejor nivel y el Barça está volviendo al lugar que se merece. De todos modos, Joan Laporta está enfocado en lo que vendrá y el mercado de fichajes es uno de los temas más importantes. Ahora, uno de los favoritos del presidente ha subido de precio.

Robert Lewandowski y el Barça

Robert Lewandowski llegó al Barça en 2022 y los aficionados veían en él al próximo salvador de la delantera. El polaco empezó por todo lo alto, pero su rendimiento fue decreciendo hasta el punto que muchos culés pedían su salida. Por suerte para ellos, el ariete ha vuelto a su mejor nivel y se ha convertido en una pieza clave en el equipo.

Hansi Flick ha situado a Robert Lewandowski más cerca del área, que es donde realmente estaba antes de la adaptación que le hizo Xavi Hernández. El catalán prefirió colocarlo fuera del área, que es el lugar donde menos puede brillar un '9' puro. Tiene contrato hasta 2026, pero ya se está hablando de una posible renovación si sigue así.

Por ahora, Robert Lewandowski ha anotado 23 goles y ha dado 2 asistencias en 21 partidos y está promediando números a la altura de los mejores de Europa. Por desgracia, es obvio que no estará disponible siempre y el Barça ha tenido que empezar a buscar opciones en el mercado. Uno de los favoritos del Barça ha subido de precio y su propietario no dejará que se vaya por menos de 100 millones de euros.

El próximo Robert Lewandowski

Teniendo en cuenta que Robert Lewandowski tiene años y que su contrato vence en 2026, Hansi Flick ha puesto los ojos en Alexander Isak. El atacante del Newcastle lleva 7 goles y 3 asistencias en 15 partidos. Aunque tiene un valor de mercado de 75 millones de euros, no dejarán que salga por menos de 100.

El propietario del Newcastle, Mohammed Bin Salmán, tiene mucho poder adquisitivo y no necesita el dinero. Por esta razón, el atacante con contrato hasta 2028 no saldrá del conjunto de las urracas si el Barça no se rasca los bolsillos. De momento, Robert Lewandowski sigue rindiendo como nadie, pero la edad no perdona y Alexander Isak puede ser su relevo ideal.

Pasó por la Real Sociedad dejando gran recuerdo entre los aficionados y ahora el Barça podría ser el siguiente paso en su carrera. Alexander Isak solo tiene 25 años y ya ha anotado 124 goles en menos de 300 partidos. Números muy alejados de los de Robert Lewandowski, pero que podría compensar con un estilo más propicio para el juego del Barça.