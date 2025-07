Bruna Vilamala da la cara por Alexia Putellas: 'Me da rabia que la gente...'

Bruna Vilamala es una de las jóvenes promesas del fútbol femenino español. Aunque comenzó su carrera en el FC Barcelona Femenino, esta temporada la hemos visto brillar cedida en el Brighton & Hove Albion de Inglaterra. Sin embargo, ahora se avecinan cambios importantes en su carrera.

Un nuevo rumbo para Bruna

Después de su etapa en Inglaterra, Bruna ha vuelto a Barcelona. Pero tanto la jugadora como el club han llegado a un acuerdo: es momento de buscar un nuevo destino. La competencia en el Barça es enorme, y aunque Bruna tiene talento de sobra, sabe que encontrar un sitio en el primer equipo será complicado.

Por eso, ha decidido dar un paso valiente y emprender un nuevo proyecto en la Liga MX Femenil de México. Un cambio que muestra su ambición y ganas de crecer en un entorno diferente. Bruna quiere seguir evolucionando y demostrar todo lo que puede aportar fuera de España.

Apoyo incondicional a Alexia Putellas

En una entrevista reciente para La TdG, Bruna habló sin tapujos sobre su amiga y capitana en el Barça, Alexia Putellas. La futbolista catalana ha vivido momentos duros tras una lesión grave que hizo dudar a muchos sobre su regreso al nivel de élite.

Pero Bruna no ha tenido nunca esas dudas. “Yo no tenía dudas de que Alexia volvería al nivel que está mostrando, por la persona que es y la actitud que tiene en el fútbol,” comentó. Para ella, Alexia no solo es una jugadora extraordinaria, sino un ejemplo de resiliencia y compromiso.

“Me da rabia que la gente la ponga en duda y ahora se suben al carro,” añadió, haciendo referencia a las críticas y a quienes dudaron del regreso de Putellas.

Alexia Putellas, ejemplo de fuerza y talento

La historia de Alexia Putellas es un claro ejemplo de superación. Tras su grave lesión en la rodilla, la capitana azulgrana ha vuelto más fuerte que nunca. Su calidad y liderazgo en el campo son clave no solo para el Barça, sino también para la selección española.

Muchos coinciden en que Alexia está viviendo uno de sus mejores momentos como futbolista. Su garra y talento la convierten en una de las mejores del mundo, y Bruna, que la conoce bien, lo confirma.

Mirando hacia adelante

El mensaje de Bruna Vilamala es claro: el talento y la actitud siempre salen a la luz, incluso cuando hay dudas o críticas. Su decisión de salir de Barcelona para buscar un lugar en México es otro paso para forjar su propia historia.

Mientras tanto, su defensa de Alexia Putellas es un gesto que muestra la unión y el compañerismo dentro del fútbol femenino. Bruna ha aprendido mucho de Alexia Putellas y la conoce mejor que muchos.