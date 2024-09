Bronca en el Barça: Lamine Yamal, señalado a dedo por un recién llegado

Hansi Flick ha logrado que el FC Barcelona se marche al parón de selecciones habiendo logrado un pleno de victorias en las primeras cuatro jornadas. 12 puntos de 12 posibles tras haber ganado a domicilio a Valencia y Rayo, y en casa a Athletic y Valladolid. Un éxito que no se entendería sin el grado de exigencia que Flick ha establecido en la plantilla, pero tampoco sin apariciones estelares como las de Raphinha o Lamine Yamal.

El brasileño ha tomado las riendas del Barça en este inicio de temporada con actuaciones sobresalientes. Sin embargo, el pegamento que une el centro del campo con la zona de ataque y hace jugar al resto es Lamine Yamal. Ya ha repartido 4 asistencias y su progresión cada día es más acelerada.

Sin duda, hoy por hoy, Lamine Yamal es el ídolo de la afición y el activo más valioso del club. Hansi Flick lo sabe y trata de cuidarlo al máximo, aunque eso sí, siempre poniendo por delante al grupo. El nuevo técnico culé no se casa con nadie y el habilidoso extremo lo ha podido comprobar de primera mano con una reprimenda en público que ahora ha sido desvelada.

Hansi Flick se lo deja claro a Lamine Yamal

Hansi Flick ha impuesto un alto nivel de disciplina para controlar al grupo, y en caso que no le obedezcan, las reprimendas son ejemplares. A Flick le gusta ser cercano y tener un buen ambiente, pero en ningún caso es señal de mano blanda. Es partidario de dejar las cosas claras desde un principio y su primera víctima ha sido Lamine Yamal, que ha recibido una bronca de su jefe delante de sus compañeros.

Todo se remonta a los últimos días de pretemporada. Hansi Flick implementó jornadas de doble sesión para mejorar la condición física del vestuario, pero en uno de esos entrenamientos a Lamine Yamal se le pegaron las sábanas. Un gesto que no gustó nada al alemán, que no dudó ni un segundo en coger al canterano para dejarle las cosas claras.

Hansi Flick no quiere hacer excepciones y Lamine Yamal ya lo ha descubierto. Si alguien se merece una reprimenda, a Flick no le temblará el pulso para corregir la situación. De hecho, parece que la discusión con el '19' ha servido de ejemplo para el resto; en la plantilla no hay favoritismos y todos lo perciben de la misma manera.

Lamine Yamal salió tarde a una charla técnica previa al entrenamiento y Hansi Flick invitó a sus compañeros a reñirle a base de collejas. Pese a ello, el '19' es una pieza importantísima para los planes del alemán y trata de cuidarle todo lo posible prestándole la atención que merece y escuchando sus sugerencias.