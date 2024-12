Arrepentido de su adiós, Joan Laporta activa su fichaje: vuelve al Barça en enero

Joan Laporta asumió la presidencia del FC Barcelona hace ya algunas temporadas y desde entonces no ha parado de trabajar para devolver al club a la élite del fútbol mundial. Aunque no todas sus decisiones han sido acertadas, siempre ha intentado anteponer los intereses generales a los suyos en particular. Y, poco a poco, su árdua labor va dando sus frutos.

Pese a que Joan Laporta todavía no puede acometer grandes fichajes ni realizar grandes desembolsos, es evidente que todo está mejorando. A nivel financiero la situación cada día mejora y a nivel deportivo no hay quejas. Es por eso que Laporta quiere aprovechar este momento de tranquilidad para enmendar un error del pasado.

Joan Laporta, 3 aciertos y un error

Joan Laporta ha tenido que tomar varias decisiones difíciles para esta temporada; algunas mejores, otras peores. Una de las más positivas ha sido la llegada de Flick, quien ha conseguido que el equipo vuelva a la senda de la victoria y los buenos resultados. El buen papel en la Champions League y en LaLiga lo demuestran.

Además del fichaje del alemán, Joan Laporta también puede presumir de la incorporación de Dani Olmo. El ex del Leipzig ha caído de pie en la Ciudad Condal, demostrando la gran gestión de la directiva culé. Y también se debe tener en cuenta el millonario acuerdo con Nike, que permitirá al FC Barcelona sanear sus cuentas definitivamente.

Ahora bien, pese a todos estos aciertos, Joan Laporta se arrepiente de una decisión que tomó en verano. Lo hizo, en parte, obligado por las necesidades económicas, pero ahora que puede dará marcha atrás. En concreto, ha decidido que Álex Valle debe volver.

Álex Valle brilla en el Celtic, Joan Laporta actúa

Tras una gran pretemporada, Joan Laporta prescindió de los servicios de Álex Valle de forma temporal: se marchó cedido al Celtic. Una decisión tomada para liberar masa salarial, pero que ha costado puntos. Gerard Martín es ahora el suplente de Balde, algo que Joan Laporta quiere solucionar de inmediato.

Actualmente, Álex Valle brilla en el Celtic y sus estadísticas lo demuestran. Pese a no ser titular indiscutible, cada vez que juega deja claro que está listo para desafíos mayores. Ya suma 4 asistencias en los 6 partidos de liga y 4 de Champions en los que ha participado y su vuelta al Barça es cuestión de tiempo.

Álex Valle salió con el objetivo de acumular minutos en el fútbol profesional y así está siendo. Según El Nacional, su regreso es una posibilidad que está en el aire, así que Joan Laporta debe tomar una decisión. Tiene que valorar si esperar a que su cesión finalice o acelerar los acontecimientos para que vuelva en enero a ser el suplente de Balde.