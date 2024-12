Ansu Fati no lo puede ni ver, Ferran Torres tampoco: Crisis en el vestuario del Barça

Mientras el Barça sigue cosechando resultados positivos y todo parece ir viento en popa, la última información que rodea al vestuario culé ha encendido todas las alarmas entre la afición. Y es que, según parece, uno de los pesos pesados está causando serios problemas con su actitud y sus quejas, provocando el enfado de otros como Ansu Fati o Ferran Torres.

Ansu Fati no lo ha tenido nada fácil durante los últimos años y el apoyo de sus compañeros es clave para que pueda levantar cabeza. Aunque el '10' ha tenido varios momentos en los que se empezaba a recuperar, siempre ha acabado recayendo. Todo empezó contra el Betis hace ya varios años, y desde entonces nunca ha llegado a estar en plena forma otra vez.

Paralelamente, Ferran Torres, quien no ha tenido la mala suerte de las lesiones, tampoco se ha consolidado en el Barça. Llegó del Manchester City en 2022, pero todavía no ha conseguido amortizar lo que se pagó por él. Ahora, varias fuentes afirman que los dos atacantes están teniendo problemas en el vestuario con una gran estrella del Barça.

El vestuario del Barça, a punto de estallar

Aunque últimamente el Barça ha perdido algún que otro partido inesperado, el balance es más que positivo. Aun así, hay fuentes como El Nacional que afirman que Ansu Fati y Ferran Torres no están cómodos con lo que sucede en el vestuario. Curiosamente, no estamos hablando de lo deportivo: tienen problemas con un compañero.

Según parece, Robert Lewandowski ejerce demasiada autoridad de puertas para adentro, y su actitud no ayuda. Pese a ser una pieza clave para Hansi Flick dentro del campo, sus malas formas parece que empiezan a cansar en el seno del Barça. La temporada pasada ya vimos como Lewandowski le recriminaba a Lamine Yamal no pasarle la pelota, así como también mostró su enfado ante los fallos de sus compañeros.

En este sentido, tanto Ansu Fati como Ferran Torres se han visto afectados en el pasado por las quejas de Robert Lewandowski y ambos concuerdan en que su actitud no ayuda. Ninguno de los dos cuenta con la confianza total de Hansi Flick, por lo que recibir la reprimenda pública del '9' no soluciona nada, más bien lo contrario. Y no solo ellos parecen estar hartos.

Tal y como explica la fuente mencionada anteriormente, más allá de Ansu Fati y Ferran Torres, otros como Gavi, Pedri o Alejandro Balde también se han distanciado de Robert Lewandowski. De hecho, tan solo Szczesny parece mantener una relación cordial y fluida con el ariete polaco. Un escenario que no es el idóneo, pero que se resuelve a base de goles, como siempre ha hecho Robert Lewandowski.