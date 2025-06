El Barça quiere buscarle una salida a Ter Stegen esta misma semana. Joan Laporta se ha cansado del portero alemán, que no genera confianza y que será relevado por un Joan García que firmará con el Barça este próximo miércoles. El Barça todavía no lo ha revelado, pero trabaja para usar a Ter Stegen para cerrar otro gran fichaje: Joan Laporta quiere fichar a una estrella del United gracias al alemán.

El mercado de fichajes ya ha empezado y, aunque todavía no se ha abierto de forma oficial, todos los grandes clubes como Barça y Real Madrid ya trabajan con sus plantillas. El Barça tiene varios retos por delante, pero el principal será usar a Ter Stegen como moneda de cambio: Flick no le quiere y Laporta trabaja para terminar su contrato ya. Ter Stegen no entra en los planes del FC Barcelona y el club culer quiere usarle para fichar a una estrella del Manchester United que termina contrato este 30 de junio.

Ter Stegen ya se ha puesto en contacto con el Barça para transmitir su enfado y decepción, pues sabe que el club está trabajando para buscarle una salida este mismo verano. Ter Stegen tiene contrato y considera que ya está en plena forma tras superar su lesión de rodilla, pero Flick considera que su presencia es nociva para el vestuario culer. "Cuando regresó lo hizo presionando para ser titular por delante de Wojciech Szczęsny y esto no gustó nada", informan fuentes del Barça consultadas por 'e-Notícies'.

Acaba contrato el 30 de junio y firma con el Barça: 'Ter Stegen y 5M, fichaje cerrado'

El Barça no dispone ni dispondrá de mucho 'fair play', pero Joan Laporta quiere aprovechar la venta o salida de Ter Stegen para fichar a una estrella que termina contrato. La idea del Barça es clara: quiere llevarse a una estrella del United a cambio de Ter Stegen y 5 millones de euros para compensar al club inglés. El Barça sabe que su objetivo acaba contrato este 30 de junio, pero quiere asegurar el tiro y, por ende, está dispuesto a avanzar algo de dinero como prima de fichaje.

El problema es que, para cerrar la operación, el Barça necesita el 'OK' de Ter Stegen, que sigue empeñado en cumplir su contrato en vigor. El Manchester United se ha interesado por Ter Stegen y el Barça quiere aprovecharlo para deshacerse del portero alemán y para fichar a una estrella que termina contrato en junio.

Ter Stegen dice adiós al Barça: ya tiene nuevo equipo y todo gracias al Manchester United

El Manchester United está muy interesado en hacerse con los servicios del portero alemán del FC Barcelona, Ter Stegen. Ter Stegen no quiere irse del Barça, pero, si el club culer presiona y no le promete minutos, acabará cediendo, pues quiere acumular minutos para disputar el Mundial con Alemania. El Barça, por su parte, quiere vender a Ter Stegen, porque ya tiene firmado a Joan García y porque quiere usar al portero alemán como moneda de cambio.

Si nada se tuerce, el Barça quiere finiquitar el contrato de Ter Stegen antes del 30 de junio y quiere mandar al portero alemán al Manchester United de la Premier League. El objetivo del Barça es claro: quiere fichar a un crack del United a cambio de Ter Stegen y 5 millones de euros. Este es Marcus Rashford, que llegaría al Barça y el club culer enviaría a Ter Stegen al United: la operación está muy bien encaminada, aunque falta el 'OK' final del alemán.