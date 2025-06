Florentino Pérez confirma la gran noticia para el Mundial de Clubes: 'El tercer...'

La temporada del Real Madrid no ha sido tan buena como se esperaba. Los objetivos marcados al inicio del curso no se han cumplido. Carlo Ancelotti no ha logrado reconducir la situación y Florentino Pérez ha tenido que actuar.

El presidente del Real Madrid ha tomado una decisión firme. Ha destituido al técnico italiano y ha apostado por una figura muy querida por la afición. Xabi Alonso, ex entrenador del Bayer Leverkusen, ya ha aterrizado en la capital y hoy ha dirigido su primera sesión de entrenamiento.

El nuevo Real Madrid empieza su camino

El nuevo proyecto ha comenzado con fuerza y el primer gran reto ya aparece en el horizonte. Se trata del nuevo Mundial de Clubes, una competición internacional que reunirá a los mejores equipos del planeta. El torneo se disputará en Estados Unidos y contará con el Real Madrid como uno de los grandes favoritos.

Xabi Alonso quiere debutar con buen pie. Sabe que levantar este título ayudaría a calmar los ánimos tras una temporada decepcionante. Y Florentino Pérez no quiere dejar nada al azar: por eso ya ha cerrado los primeros fichajes del verano.

El Real Madrid ha incorporado a dos jugadores de primer nivel. Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold formarán parte del equipo para el Mundial de Clubes. Ambos podrían debutar en el torneo, lo que sin duda mejora las opciones del conjunto blanco.

Florentino Pérez se dirige a la afición antes del Mundial de Clubes

Florentino Pérez ha querido enviar un mensaje muy claro a la afición. Lo ha hecho durante el acto de entrega de insignias a los socios que han cumplido 50 y 60 años de fidelidad al club. En su discurso, ha mostrado ilusión y confianza en el nuevo proyecto.

"Estamos convencidos de que los jugadores se van a dejar el alma para ganar el Mundial de Clubes", ha dicho Florentino Pérez. Pero no se quedó ahí. El presidente del Real Madrid recordó que el torneo podría cerrar una temporada con un balance más positivo de lo que parece.

"Ahora volvemos a estar ilusionados para afrontar el Mundial de Clubes que se va a celebrar en Estados Unidos. Podemos conseguir el tercer título de la temporada", afirmó con seguridad.

Florentino se refiere a la Supercopa de España y al Mundialito conseguido en enero. A pesar de todo, el Real Madrid aún puede despedir uno de sus peores años con tres títulos bajo el brazo. Y eso, para el madridismo, ya es una gran noticia.