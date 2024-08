Jarro de agua fría para doña Letizia: pillan a Telma Ortiz en una actitud comprometida

Telma Ortiz lleva años haciendo esfuerzos por mantenerse alejada del foco mediático. Con todo, la hermana de la reina Letizia, siempre discreta, no puede evitar que en ocasiones trasciendan detalles de su vida, algo que no es en absoluto de su agrado. Así, ha salido a luz una información sobre ella que no viene nada bien para la imagen de la Corona que Letizia tanto se ha esforzado en proteger al máximo.

La hija de Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano ha visto en estas dos décadas cómo, inevitablemente, el matrimonio de Letizia le ha afectado. Sin embargo, no todo son aspectos negativos, también hay costumbres que han evolucionado a mejor. Telma ha cambiado sus vacaciones de infancia en la costa mediterránea por otros destinos más exclusivos.

Sentimentalmente unida al abogado irlandés Robert Gavin Bonnar, Telma ha encontrado en Las Maldivas uno de sus destinos favoritos. Allí se aloja con su pareja y sus dos hijas en hoteles de cinco estrellas y grandes mansiones.

Telma Ortiz cuenta con un elevado presupuesto para vacaciones

Se trata de viajes al alcance de pocos bolsillos cuyo presupuesto puede rondar los 1.500 € por noche. Una exclusiva experiencia que, además, permite a la hermana de la reina disfrutar de la belleza de lugares exóticos alejada de los focos indiscretos de los reporteros españoles.

Lo cierto es que poco después de que Letizia contrajera matrimonio con Felipe VI era habitual que Telma se instalara en las inmediaciones de Marivent. Aprovechando la hospitalidad de su hermana y su cuñado, la mediana de las Ortiz disfrutaba de unos días de la costa balear.

Sin embargo, hace ya varios años que esta situación dio un notable giro. Casa Real restringió el acceso al palacio ubicado en Mallorca, limitando las visitas al núcleo más cercano de la Familia Real.

La reina Letizia no ve con buenos ojos una información sobre Telma

Un hecho que provocó que Telma Ortiz decidiera fijarse en destinos más alejados, evitando cualquier enclave concurrido de nuestro país.

Esta semana pudimos ver a la reina con sus hijas y su marido disfrutar de unos días de descanso en Mallorca. El palacio de Marivent lleva varias décadas siendo la residencia de verano de la Familia Real española. Un punto de encuentro en el que Felipe y Letizia coinciden con la reina Sofía y su hermana.

Si hay algo en lo que la mujer de Felipe VI se mantiene firme es todo lo relacionado con su familia. Su deseo es mantener alejados a sus padres y a su hermana del foco mediático. Un motivo por el que Letizia, si bien estará disgustada por el desembolso que Telma Ortiz realiza en vacaciones, celebrará al menos que se mantenga alejada de España.