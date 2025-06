Terelu Campos confiesa lo que vivió con Montoya en 'Supervivientes': 'Me hizo daño'

En el esperado debate final de Supervivientes, Terelu Campos ha revelado un episodio inesperado que ha marcado su experiencia en el programa. La colaboradora, visiblemente emocionada, ha confesado que uno de los momentos más duros que ha vivido recientemente tuvo como protagonista a su compañero Montoya. Según sus palabras, una simple frase bastó para dejarla completamente descolocada y emocionalmente herida.

Carlos Sobera, conductor de la gala, ha querido conocer la opinión de Terelu sobre Montoya antes de saber que él no acudiría al plató. Ha sido entonces cuando, con un tono sereno y cargado de decepción, ella ha decidido compartir lo ocurrido entre bastidores. “Me hizo daño porque me acerqué a él y me dijo: ‘Me has decepcionado’”, ha explicado, dejando en evidencia que esas palabras aún resonaban en su mente.

La colaboradora ha admitido que no esperaba ese juicio de su compañero, especialmente tras todo lo que habían compartido en el reality. “No entendí por qué decía eso, porque en la gala del pasado jueves no le hice absolutamente nada malo”, ha comentado. Ella asegura que no tuvo ningún gesto negativo hacia él, y que ni siquiera le habría salido algo así con alguien a quien aprecia.

Del cariño a la decepción: la frase de Montoya que ha dejado a Terelu Campos noqueada

Terelu ha dejado claro que su afecto por Montoya era sincero, lo que hace más dolorosa la situación. “Tengo que reconocer que esa frase a mí me noqueó”, ha confesado con honestidad. Sus palabras han mostrado a una mujer afectada, que no busca conflicto, pero sí necesita comprensión y respuestas.

El momento ha sido tan impactante que ha provocado reacciones inmediatas en el plató. Borja, también presente en el programa, ha tratado de aliviar la tensión señalando que Montoya podría estar saturado por todo lo vivido. “Le escribí el jueves y no me contestó, pero no se lo tengo en cuenta, porque sé cómo es él”, dijo, intentando justificar su comportamiento.

La huella dolorosa que Montoya ha dejado en Terelu Campos

El comentario de Borja ha abierto paso a una defensa aún más emotiva por parte de Carmen Alcayde, quien no ha dudado en salir en favor de Montoya. En medio del debate, fue acusada por Pelayo de ser “la portavoz de Montoya”, a lo que ella ha respondido: “¿Queréis que todos le ataquemos?”. Su intervención ha dejado el ambiente cargado de emociones y preguntas sin responder.

Con esta confesión, Terelu ha aportado una visión humana y vulnerable sobre lo que a menudo queda oculto tras las cámaras. La tensión emocional, las expectativas y las decepciones entre compañeros son parte del peaje que muchos concursantes pagan tras salir de la isla. El reencuentro con la realidad no siempre es fácil y, en ocasiones, las heridas son más profundas de lo que parecen.