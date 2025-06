Jesulín de Ubrique da un giro de 180º a su relación con Andrea Janeiro: es el momento

Jesulín de Ubrique ha dado un giro inesperado en su relación con Andrea Janeiro, su hija mayor. Recientemente, el torero ha invitado a Andrea a pasar el verano junto a sus hermanos y a su esposa, María José Campanario, en la finca familiar. Este cambio ha sorprendido tanto a los medios como al público, marcando un posible inicio de reconciliación en la familia.

Durante años, la relación entre Jesulín y Andrea se había caracterizado por la distancia y las tensiones mediáticas, especialmente por las declaraciones de Belén Esteban, madre de Andrea, que en numerosas ocasiones denunció el presunto abandono del diestro. Sin embargo, Jesulín ha manifestado en entrevistas que se siente un padre presente y comprometido, dispuesto a reparar el tiempo perdido con su hija. Este gesto de invitarla a compartir tiempo en familia simboliza un paso significativo hacia la reconstrucción de su vínculo.

La finca Ambiciones, situada en Prado del Rey, es el lugar donde habitualmente Jesulín pasa el verano con sus otros hijos, Julia, Jesús Alejandro y Hugo. La llegada de Andrea a este entorno familiar representa la intención del torero de integrar a su primogénita en el núcleo que ha formado con su esposa y sus hijos menores. Según fuentes cercanas, Jesulín habría mostrado su deseo de fortalecer los lazos familiares y ofrecer a Andrea un espacio de convivencia junto a sus hermanos.

Jesulín de Ubrique quiere acercarse a su hija, Andrea Janeiro pese a las dificultades

El torero ha mostrado un amor profundo por su hijo menor, Hugo, a quien considera “una bendición de Dios”. Este vínculo especial ha despertado en él la necesidad de fortalecer la relación con Andrea, intentando superar los errores del pasado. Testigos cercanos a Ubrique aseguran que ha reconocido frases como “debería haber estado allí para ella”, reflejando un sincero deseo de estar más presente en la vida de su hija mayor.

No obstante, esta nueva etapa no está exenta de complicaciones, ya que la relación entre Jesulín y Belén Esteban sigue siendo tensa y marcada por antiguos conflictos públicos. Belén, quien ha protegido con firmeza a Andrea, no ha emitido comentarios sobre la invitación, y su silencio podría interpretarse como una señal de desconfianza. La protección emocional de Andrea continúa siendo una prioridad para la llamada “princesa del pueblo”.

El verano decisivo que podría marcar un nuevo comienzo entre Jesulín de Ubrique y Andrea Janeiro

Jesulín ha reconocido que buena parte de la distancia con Andrea se debió al impacto mediático que vivieron durante su separación. Aun así, el torero parece decidido a dejar atrás esas controversias y se muestra esperanzado en que este verano sea un punto de partida para sanar viejas heridas. Para él, recuperar la relación con su hija no es solo un deseo personal, sino un acto de responsabilidad y amor paternal.

Finalmente, la última decisión corresponde a Andrea Janeiro, que lleva una vida discreta y reservada sobre lo familiar. Pese a ello, algunos allegados creen que la joven podría valorar positivamente la oportunidad de acercarse a su padre y conocer mejor a sus hermanos. Este verano podría ser un punto de inflexión en la relación familiar, superando el distanciamiento y abriendo paso a una nueva etapa.