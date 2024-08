La fuerte acusación de Pilar Eyre que pone en serios problemas a la reina Letizia

Pilar Eyre es una de las periodistas más reconocidas de nuestro país, destacándose por su profundo conocimiento sobre la Familia Real. Su fama se debe a su habilidad para desentrañar los secretos y detalles más íntimos de la realeza.

Hecho que la ha convertido en una figura prominente en el mundo de la prensa rosa. Con una carrera que abarca décadas, Eyre ha publicado numerosos libros y artículos, ganándose el respeto y la admiración de sus lectores.

La acusación de Pilar Eyre que pone en problemas a Letizia

Este jueves, la de Barcelona ha compartido un nuevo vídeo dando la última hora sobre Letizia. Y es que Pilar Eyre ha querido hablar de un duro episodio que sucedió el martes pasado a las 16.00 horas de la tarde. ¿Las protagonistas? La reina Sofía y Letizia.

Como es sabido por todos y como cada año, la Familia Real está pasando sus vacaciones de verano en Mallorca. Así pues, esta semana, Sofía junto a Letizia y sus dos hijas protagonizaron una salida por la localidad. Algo que fue ampliamente comentado en los medios.

Pues bien, Pilar Eyre ha señalado directamente a Letizia tras lo sucedido en Palma. Culpándola del trato "cruel" hacia la reina Sofía y acusándola de poner en riesgo la salud de la anciana.

"El martes, con una temperatura de 43º y una humedad increíble, aparecieron en el centro de Palma, en la Plaza Mayor. Estaba Letizia, estaban sus dos hijas, pero llevaban a su abuela que es una señora, la reina Sofía, que tiene 85 años", ha empezado.

"Ha estado hospitalizada no hace mucho tiempo, acaba de perder a un primo, tiene a su hermana también en mala situación... En fin, que no está pasando por su mejor momento. Y entonces la sacaron a pasear de una forma, para mí, totalmente innecesaria", ha añadido Eyre.

Pilar Eyre muy molesta con Letizia

Según cuenta la escritora, doña Sofía sufrió un mareo debido posiblemente a las altas temperaturas. Y es que no debemos de olvidar que Sofía, reina o no, ante todo es una anciana de 85 años con una salud un tanto delicada.

"O sea me pareció hasta un poco cruel la verdad. Porque el semblante de doña Sofía en ese paseo de las cuatro tan artificial... Nosotros sabemos que Letizia y Sofía no se llevan bien, lo sabemos desde hace muchos años y yo creo que este tipo de cosas no tiene que ocurrir".

"Se nota también muchísimo que las nietas apenas tienen contacto con su abuela. Llegó un momento en que, la reina Sofía, que ya no tenía buena cara, tuvo una especie de mareo. Se lleva la mano incluso a la frente, está ojerosa, está pálida...", asegura la periodista.

Unas declaraciones que han causado mucho revuelo, ya que en plena ola de calor, se puso en riesgo la salud de la reina Sofía. A Pilar Eyre no le gustó la actitud de Letizia con su suegra y la acusa indirectamente de no haber tenido más cuidado con ella.