El entorno de Iñaki Urdangarin suelta la bomba: 'Quiere desaparecer de...'

Iñaki Urdangarin era fotografiado hace unos días junto a su madre y su actual pareja. Una imagen que está dando mucho que hablar y que supone que Ainhoa Armentia, novia del exduque de Palma, está integrada en el clan Urdangarin.

La instantánea, tomada en Vitoria, deja a la vista que los tres disfrutaron de una feliz velada. Sin embargo, parece que el hecho de que las cámaras hayan captado el citado momento no ha sido bien recibido por el ya exmarido de la infanta Cristina.

Urdangarin llevaba un tiempo desprevenido y no contaba con que a estas alturas su imagen fuera objetivo de la prensa. Despreocupado, el exduque de Palma, era pillado en un descuido.

Iñaki Urdangarin ha dejado claro a los suyos cuál es su deseo

Así, estas imágenes que han visto la luz demuestran que sigue despertando interés mediático pese a que él desearía todo lo contrario. Lo cierto es que, una vez firmado el divorcio de la infanta, Iñaki ya es un ciudadano normal. Aun así, su pasado como cónyuge de un miembro de la familia Borbón pesa y parece que seguirá pesando.

En los últimos meses, el exjugador de balonmano se ha dejado ver lo justo. Tan solo en algunos partidos de balonmano de su hijo Pablo.

Sin embargo, Iñaki tiene claro su objetivo. “Quiere desaparecer de la vida pública, ser un ciudadano normal y que la gente se olvide de él”, apuntan fuentes cercanas al exyerno del emérito.

Hasta tal punto que se habría replanteado el hecho de acudir a las competiciones de su hijo Pablo. “No quiere aparecer en ninguna fotografía”, insisten las mismas fuentes.

Lo cierto es que las imágenes en las que aparece Iñaki junto a su madre y su novia son muy significativas. Cabe destacar que pese a que Urdangarin y Armentia comenzaron su relación a principios de 2022, no fue hasta mucho tiempo después cuando el exdeportista decidió que ambas se conocieran.

Ahora, la situación es otra y todo apunta a que la relación entre una y otra es bastante cercana. De hecho, Iñaki y Ainhoa se han instalado en un piso de alquiler que se encuentra a pocos metros de la casa de Claire Liebaert.

Claire ha acogido a Armentia hace tiempo en su familia. Sin embargo, se ha mantenido siempre discreta por respeto a la infanta Cristina, a la que adora pese a que ya no sea su nuera.

De hecho, hace pocos meses Cristina de Borbón y la madre de Iñaki Urdangarin aparecían juntas y cogidas de la mano en Barcelona. Es evidente que el cariño es mutuo y se ven de vez en cuando.

Iñaki Urdangarin quiere ser un ciudadano normal

Mientras tanto, Iñaki se mantiene firme. El que fuera deportista olímpico no quiere que se tomen imágenes suyas. "No quiero que me fotografíen ni que me pregunten, quiero ser una persona anónima", afirmó Urdangarin el pasado mes de abril en una publicación.

Unas palabras con las que ya entonces dejó clara su intención de apartarse del foco mediático. "Ya no tengo que dar explicaciones de nada, no formo parte de eso", continuó. "Quiero ser una persona normal, con una vida normal y disfrutar de mis hijos y de mi libertad", concluyó.