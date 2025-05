'Vuelve a complicarse': Roberto Brasero confirma los rumores y alerta a 7 regiones

La jornada del miércoles trajo algo de calma y sol después de los días grises y tormentosos que nos han acompañado. Sin embargo, como ya había advertido Roberto Brasero, esta tranquilidad sería solo temporal. Las tormentas y los chubascos regresan con fuerza a gran parte de España, y con ellos, un nuevo repunte de la inestabilidad atmosférica.

Según el pronóstico del meteorólogo de Antena 3, para este jueves se espera la entrada de aire frío en las capas altas de la atmósfera. Una situación que propiciará la formación de nubes de evolución que darán lugar a tormentas. A partir de mediodía y especialmente en las primeras horas de la tarde, las nubes irán cubriendo los cielos en casi toda la península y en las Baleares.

Alertan en estas 7 comunidades autónomas por fuertes tormentas

Las nubes vendrán acompañadas de precipitaciones generalizadas. "Las tormentas más fuertes y con granizo", según Roberto Brasero, se esperan en hasta 7 comunidades, aunque la inestabilidad será general.

Lloverá con más fuerza en Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid y Castilla y León. En este sentido, las tormentas serán menos probables en el suroeste peninsular, en el litoral cantábrico y en Canarias.

En cuanto a las temperaturas, Roberto Brasero señala que se mantendrán bastante similares a las de los días anteriores. La excepción la encontramos en Andalucía, donde se espera un descenso de algunos grados.

En Bilbao se alcanzarán los 20° C, mientras que en Sevilla llegarán a los 22° C y en Murcia a los 26° C. A pesar de la inestabilidad, explica Roberto Brasero, esta mañana ha sido algo menos fría que las anteriores. Toda esta situación de inestabilidad viene dada por el paso de embolsamientos de aire frío.

Eso sí, Roberto Brasero ha querido dejar claro que nada tienen que ver con la DANA "del pasado mes de octubre". Las consecuencias de estos embolsamientos serán mucho menos graves, aunque sí dejarán lluvias localmente intensas. Los chubascos y las tormentas serán localmente fuertes, especialmente en el tercio norte y Baleares.

La inestabilidad se mantendrá en las siguientes jornadas

De cara al viernes, las precipitaciones y tormentas continuarán, aunque serán más probables en el tercio norte y Baleares. En Canarias, la cercanía de un frente asociado a la borrasca podría traer precipitaciones moderadas. Estas serán más probables en las islas montañosas, señala Roberto Brasero.

El sábado se mantendrá la inestabilidad en amplias zonas del país. Se prevé que las lluvias sean generalizadas, salvo en el sur de Extremadura y el oeste de Andalucía, donde se esperan cielos más despejados. No obstante, las tormentas podrían ser fuertes en el noroeste peninsular, los Pirineos y las montañas del centro.

Roberto Brasero también advierte que el domingo las tormentas podrían ser intensas en la mitad norte del país. Las más probabilidades afectarán a puntos de Navarra, Aragón, Cataluña y la cordillera cantábrica.