Esta es la ruta exacta que ha hecho Axel Pons, hijo de Sito Pons, tras andar 15 meses

Sito Pons ha salido en defensa de su hijo Axel. El hijo del mítico piloto ha sorprendido al mundo con su travesía a pie y descalzo desde España hasta Pakistán. Axel, ex piloto de Moto2, dejó atrás el mundo de la competición para emprender un viaje personal. Lo hizo en busca de respuestas sobre la vida, las religiones y el mundo.

En un reciente video en Pakistán, Axel contó que lleva 15 meses de viaje y ha cruzado 10 países. Su objetivo es llegar a la India. Aunque no ha obtenido la visa, sigue adelante con su plan de llegar a China.

Decidió andar descalzo porque "es precioso" y le permite conectarse de manera más auténtica con el mundo. Este viaje no solo es físico, también es espiritual. Para Axel, caminar es una forma de rezar y acercarse a Dios.

Axel Pons, 15 meses andando desde España

Axel comenzó su travesía en marzo de 2022, caminando desde Girona con una mochila. No llevaba prisas ni lujos, solo el deseo de conocer el mundo de una manera diferente. Ha cruzado diez países, enfrentando retos como montañas, calor extremo y largas distancias.

En el video, explicó que su meta más inmediata es cruzar a la India. A pesar de no obtener la visa, sigue adelante con el plan de intentar llegar a China. Axel lleva tres años viajando, sintiendo que es "un poco de todos los sitios".

El motivo del cambio radical en la vida de Axel fue explicado por su padre. Sito Pons contó que Axel sentía la necesidad de alejarse del ritmo frenético de la vida moderna. "Empecé a ser más y más lento, hasta que empecé a ir por el mundo despacio", explicó Axel en una entrevista con un niño pakistaní.

Su viaje no es solo físico, sino una búsqueda espiritual. Axel busca entender la vida y las religiones. Antes de comenzar su travesía, pasó tiempo en un monasterio y en un templo budista. Allí hizo un voto de silencio para reflexionar sobre su vida.

Axel comenzó su travesía en Girona. Desde allí, llegó a los Pirineos. Tras superar la cordillera, su siguiente parada fue Francia. El camino lo llevó a través del sur de Europa, hacia Italia, y luego hacia el este, pasando por países como Eslovenia y Serbia.

Axel Pons llega a los Balcanes

El paso por los Balcanes fue una de las etapas más complejas del recorrido. Axel cruzó Croacia, Bosnia y Herzegovina, y Serbia antes de llegar a Bulgaria. Desde allí, cruzó a Turquía, donde avanzó por el país hasta llegar a la región de Anatolia, y luego siguió su camino hacia Irán.

En Irán, la travesía se hizo más exigente. Axel caminó por montañas y valles, recorriendo vastos territorios hasta alcanzar la frontera con Pakistán. Irán fue un punto de inflexión, ya que marcó el cruce hacia Asia Central, una región que le permitió seguir con su objetivo de caminar sin prisa, disfrutando del viaje.

Una vez en Pakistán, Axel llegó a la región de Gilgit-Baltistán, famosa por su impresionante paisaje montañoso. A pesar de las dificultades, su determinación no flaqueó. Su objetivo final era cruzar a India, pero debido a complicaciones con los visados, aún no ha logrado entrar. No obstante, su presencia en Pakistán ha causado gran revuelo, y ha sido recibido como una celebridad local.

Un viaje de autodescubrimiento

Lo que comenzó como una simple caminata se ha convertido en un viaje de autodescubrimiento y reflexión espiritual. Axel ha compartido que su motivación principal es la búsqueda de la paz interior y la conexión con las religiones del mundo. Asegura que caminar lentamente le ha permitido apreciar los detalles de la vida que normalmente pasarían desapercibidos.

Axel Pons ha hecho de su viaje algo único. A través de su hazaña, no solo ha recorrido miles de kilómetros, sino que ha encontrado una nueva forma de ver el mundo. Hoy, su camino sigue siendo un testimonio de valentía, disciplina y un profundo deseo de encontrar el sentido de la vida.