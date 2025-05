Roberto Brasero tenía razón: la AEMET lo confirma, sorpresa el fin de semana en España

Después de semanas de tiempo inestable y temperaturas frescas, este fin de semana el cambio será mayúsculo. Tal y como avisó hace ya varios días el meteorólogo Roberto Brasero, viviremos un giro drástico en las condiciones meteorológicas. Eso sí, el experto ha reaparecido en las últimas horas para avisar de que no nos confiemos, porque el cambio será transitorio.

Según apuntan todas las previsiones, llegará una notable subida térmica que sorprenderá a muchos. Algo que la misma Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha venido a confirmar en sus redes sociales. En definitiva, España vivirá un fin de semana con calor y predominio del sol en la mayor parte del territorio.

Este viernes tendremos las últimas tormentas destacables

De hecho, este viernes se espera que las lluvias ya sean escasas y de poca importancia. Según Roberto Brasero, "serán una anécdota más que las protagonistas, como sí ha ocurrido hasta ahora". Como mucho, permanecerán algunas nubes en el Cantábrico, con lluvias débiles en el País Vasco y norte de Navarra.

También podría caer algún chubasco puntual en los Pirineos y las sierras del este. Pero lo cierto es que el sol comenzará a imponerse como protagonista del fin de semana. La AEMET confirma este panorama con un predominio de cielos despejados y sin lluvias significativas durante viernes y sábado.

En cuanto a las temperaturas, el viernes veremos un ascenso generalizado de las máximas, salvo en el Valle del Ebro debido al viento. Las mínimas son ligeramente más bajas en el noroeste, pero en el resto del país se esperan aumentos ligeros. Las mañanas seguirán siendo frescas, pero las tardes comenzarán a ser mucho más cálidas.

Cambio radical de tiempo el sábado y el domingo

El sábado, el ascenso térmico continuará, aunque con menos cambios en el litoral mediterráneo y en las islas Canarias. En estas regiones incluso podrían incluso bajar ligeramente las temperaturas. Sin embargo, la gran sorpresa llegará el domingo, cuando el calor se intensificará de forma notable.

La AEMET prevé que en la Península y Baleares las temperaturas sigan subiendo. Mientras, en Canarias un frente atlántico provocará lluvias de oeste a este. Por la tarde y noche del domingo, se esperan tormentas en las sierras del interior, especialmente intensas en los Pirineos y en el noroeste peninsular.

No obstante, las temperaturas serán propias del verano en muchas ciudades. Pontevedra con 26º C, Ourense, Bilbao y Madrid rondarán los 28º C, y Toledo, Ciudad Real, Lleida y Zaragoza podrían alcanzar los 30º C. Tampoco se descarta que en Granada, Córdoba o Sevilla lleguen a los 32º C o 33º C, avisa Roberto Brasero.

Este calor veraniego que hasta ahora no habíamos tenido en mayo marcará un punto de inflexión importante. Sin embargo, el meteorólogo de Antena 3 avisa de que será un episodio pasajero. Para la próxima semana, las temperaturas podrían volver a bajar y la primavera continuará su ritmo errático con posibles nuevas tormentas.