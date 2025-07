Es oficial: la AEMET confirma una buena noticia sobre las lluvias en toda Cataluña

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha compartido la previsión del tiempo del 14 de julio al 3 de agosto. Aunque el verano sigue avanzando con temperaturas elevadas, el pronóstico incluye un dato esperanzador para Cataluña. Sobre todo después de semanas de sofocante calor.

Llega la posibilidad de lluvias, aunque sean dispersas, gracias a la formación de tormentas de tarde, especialmente en zonas de montaña. Según la AEMET, la semana del 14 al 20 de julio estará marcada en gran parte del país por un ascenso de las temperaturas. En la mayor parte de la Península se superarán los valores habituales para estas fechas, salvo en el tercio occidental, donde el calor será moderado.

El Pirineo volverá a ser un foco de tormentas

En Baleares también se esperan temperaturas más altas de lo normal. Mientras que en Canarias las condiciones se mantendrán dentro de los valores típicos del verano, acompañadas de los habituales vientos alisios. En cuanto a las precipitaciones, aunque en general serán escasas, en Cataluña se prevé la posible aparición de tormentas.

Estas tormentas se formarían sobre todo en áreas montañosas, como el Pirineo y el Prepirineo. Este fenómeno, aunque no implica lluvias abundantes ni generalizadas, representa una buena noticia para el campo. De cara a la semana del 20 al 27 de julio, el patrón previsto por la AEMET es similar.

Las temperaturas seguirán por encima de la media en la mayor parte del territorio, especialmente en el interior y en el área mediterránea. Este periodo coincide con la conocida canícula, la fase más calurosa del año, que suele abarcar desde mediados de julio hasta mediados de agosto. En esta semana, de nuevo, se esperan pocas precipitaciones, aunque Cataluña podría beneficiarse de algunas tormentas aisladas.

Las temperaturas se mantendrán dentro de los valores normales

Finalmente, para la semana del 28 de julio al 3 de agosto, las previsiones presentan mayor incertidumbre. Los modelos apuntan a que las temperaturas se mantendrán dentro de los valores normales en la mayor parte del país. Aunque el calor podría intensificarse en el área mediterránea peninsular y en Baleares.

En lo referente a las lluvias, seguirán siendo escasas, pero en Cataluña podría repetirse la formación de tormentas de tarde. Así, aunque el verano continuará siendo caluroso, la previsión de la AEMET ofrece un respiro para Cataluña gracias a la posibilidad de tormentas. Por lo que si todavía no te has ido de vacaciones, no olvides meter el paraguas en la maleta.