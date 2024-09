El Meteocat alerta de un nuevo cambio radical de tiempo: ¿seguirán las lluvias?

El Meteocat está viviendo una intensa semana de alerta de lluvias en el conjunto de Cataluña. Especialmente se han registrado avisos por toda la región durante el martes y el miércoles. El resultado han sido imágenes de pueblos y campos anegados por la cantidad de agua caída.

Ahora bien, la tendencia ha dado un giro importante para este jueves y los mapas, como mínimo, amanecen mucho más despejados. El temporal parece haber pasado y Cataluña se enfrenta a una jornada mucho más tranquila y alejada de los paraguas. Las nubes altas serán las protagonistas y se irán combinando con el sol que, después de tanta humedad, hará que suban las temperaturas.

A primera hora de la mañana se resistirán a marcharse las lluvias en algunos puntos del país. Concretamente, lloverá en las comarcas de la Selva, el Maresme y el Vallès Oriental. Los chubascos se concentrarán en esta zona y serán especialmente intensos durante la primera parte del día.

El Meteocat anuncia un cambio que muchos esperan

Por la tarde seguirán las lluvias localizadas en puntos del este de Cataluña. En este sentido, el Meteocat pronostica que lloverá en el Gironès, Pla de l'Estany y el Ripollès. Esta vez sin ningún aviso por intensidad, por lo que se prevé que las tormentas sean leves y no dejen muchos litros de agua.

En el resto de Cataluña el sol sabrá a gloria para los más frioleros. Y es que la llegada de las tormentas esta semana ha acusado una bajada importante de las temperaturas. Las chaquetas se han ido combinando con los paraguas y se ha tenido un ambiente de pleno otoño.

Por ello, este regalo de buen tiempo en medio de una semana turbulenta será lo que muchos esperan. Sobre todo los que todavía están de vacaciones y aman el verano. Aun así, se llevaba semanas avisando que septiembre llegaría con fuerza y con una previsión de lluvias importante.

Las lluvias se van, pero no por mucho tiempo

El buen tiempo no durará mucho y de cara al viernes se espera que las tormentas vuelvan a hacer acto de presencia. Al menos así se desprende del mapa del Meteocat, el cual localiza los chubascos de buena mañana en la parte más oeste de Cataluña. De momento no hay ningún aviso activado, aunque no se descarta que la variación de las tormentas se actualice con el paso de las horas.

Las lluvias alcanzarán el conjunto de la región a partir del viernes por la tarde. Lloverá en la gran mayoría de comarcas catalanas, siendo las tormentas especialmente intensas en la Noguera. Así pues, los que ya estén cansados del agua deberán de aprovechar un jueves de sol antes de que el cielo se vuelva a cubrir.