Media Cataluña en alerta por lo que viene de camino: 'El viernes y el sábado'

El tiempo en Cataluña tiene novedades diarias. El final del verano está a la vuelta de la esquina y la inestabilidad meteorológica va cogiendo fuerza por momentos. El calor y las tormentas están siendo los protagonistas de las últimas jornadas y ahora, se suma un nuevo participante.

Se trata de la llegada de polvo en suspensión o calima el viernes y el sábado. Ahora bien, los que más temen a este fenómeno podrán respirar tranquilos ya que, aunque se hará notar, no vendrá en gran cantidad. Por lo que el cielo estará encapotado con cierta tonalidad amarillenta y puede ser que, si llueve, lo deje todo perdido.

Aun así, el meteorólogo Àlex Van der Laan ha avanzado que la llegada de la calima no sería en "gran cantidad". Habrá que esperar para valorar la molestia de este polvo, que no sería la primera vez que aparecería en lo que va de año. Y todo ello tiene una explicación muy técnica que parece ciencia ficción, pero no es más que la pura realidad meteorológica.

El tiempo en Cataluña, pendiente del cielo

Un frente frío llegará a Canarias de cara al fin de semana y eso hará que los vientos que lleguen hasta Cataluña sean más calientes. Llegarán directos del sur y, con ellos, el polvo del Sáhara. De ahí que también se espere que el fin de semana haga calor y que suban las temperaturas en algunos puntos del país.

Aun así, no se esperan ya olas de calor ni jornadas sofocantes. Los movimientos que están teniendo lugar estos días en el cielo de Cataluña están preparando la entrada a un mes de septiembre diferente. En este sentido, los expertos aseguran que es temprano para hacer predicciones certeras, pero sí que celebran la tendencia que se sigue.

Y es que todo hace prever que septiembre será un mes lluvioso en el conjunto de Cataluña. Un tiempo que muchos esperan por dos motivos: para que bajen las temperaturas y para que se empiece a paliar la sequía. Las precipitaciones se situarían por encima de lo habitual y con buena tendencia, aunque todavía hay que esperar un poco más.

Cataluña todavía no se despide del verano

Agosto encara sus últimos días y con él muchos esperan que también se vaya el calor. De momento no sucederá, ya que este mismo martes los termómetros en Cataluña se han despertado al alza. No obstante, sigue la previsión de lluvias en diferentes puntos del territorio, por lo que sí que podría haber una tregua a corto plazo.

Así lo ha confirmado también Mario Picazo, quien ha generalizado la previsión para el conjunto del país. Un frente de aire frío entrará por el Atlántico y hará que las lluvias entren por Galicia. Días tranquilos, termómetros más estables y lluvias de finales de verano serán la dinámica de lo que queda de semana.