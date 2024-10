Jorge Rey enciende las alarmas con sus últimas palabras: 'Nieve, frío, lluvia y...'

Jorge Rey suele ser una de las primeras voces de la meteorología española en alertar de los cambios de tiempo en nuestro país. Y, esta vez, no iba a ser menos. El joven aficionado a la meteorología ha alertado de que, esta semana, el frío y las lluvias afectarán a muchas comunidades.

La estabilidad de principios de esta semana se va desvaneciendo, con la entrada de un nuevo frente a partir de este mismo jueves. Según Jorge Rey, este será el responsable de un cambio drástico en las condiciones meteorológicas. Y es que no solo traerá consigo un descenso muy notable de las temperaturas, sino también lluvias e incluso nevadas.

Jorge Rey, contundente: 'Entra un frente con nieve, frío, lluvia y viento'

La llegada de este nuevo sistema se notará hoy mismo en Galicia y Asturias. Ahora bien, según Jorge Rey, a medida que el frente avance también se dejará sentir en Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha. Finalmente, alcanzará la zona del Mediterráneo, donde impactará con fuerza en Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Uno de los cambios más notables será el descenso de las temperaturas. Este jueves tendremos máximas de 18º C y 20º C, pero a medida que el aire frío se adentre en el país caerán drásticamente. De hecho, Jorge Rey avisa de que rondarán los 10º C el viernes y los 8º C el sábado.

🔴¿Cómo afectará la SITUACIÓN DE LEVANTE 🌧☔️?

Lluvias generalizadas para unos cuantos días

En cuanto a las lluvias, si bien hemos tenido chubascos destacables en los últimos días, estas se generalizarán a partir de hoy. Mañana las precipitaciones serán más intensas en el norte de Galicia, el extremo oriental del Cantábrico, en los Pirineos y el Sistema Central.

El cambio más drástico se podría dar de cara al sábado y al domingo, cuando en el Mediterráneo las lluvias se intensificarán mucho. Habrá que seguir con mucha atención esta situación, aunque todo parece indicar que se acumulará mucha agua. De todas formas, la incertidumbre es alta para los próximos días.

El ambiente, en general, será mucho más otoñal que el que hemos tenido estos últimos días. Se esperan heladas, aunque de momento no muy importantes, en muchas zonas de montaña y del interior peninsular. De cara a la semana que viene, Jorge Rey vaticina que "todavía podremos seguir viendo algún día cerca de los 0 grados".