Francesc Mauri suelta el bombazo sobre la nueva DANA en Cataluña: 'No está...'

Francesc Mauri sigue muy atento a la evolución del tiempo en Cataluña. Y no es para menos después de que se haya confirmado que el temporal de lluvias y fuertes tormentas todavía no ha pasado. De hecho, son ya varios los expertos los que aseguran que la región se enfrentará en las próximas horas a una nueva DANA.

Las lluvias todavía no han cesado en una comunidad que lleva semanas sumida en constantes chubascos. Sí que es cierto que el fin de semana ha servido de tregua, sobre todo el domingo. El sol ha reinado con potencia en gran parte del territorio y se ha podido salir a la calle sin necesidad del paraguas.

Parece ser que no pasará lo mismo a partir del martes, cuando Francesc Mauri ha avisado que podría llegar un nuevo temporal. De todas formas, el hombre del tiempo más famoso de TV3 ha hecho un llamamiento a la calma. Aunque son diversos mapas los que coinciden en la previsión, asegura que "la levantada no está confirmada".

Francesc Mauri pendiente de la evolución de una próxima DANA en Cataluña

El meteorólogo ha avanzado que las lluvias empezarán el martes por la tarde con chubascos de nieve en el Pirineo. También lloverá en algunos puntos de la costa, extendiéndose la inestabilidad en varios puntos de la región. De cara a la noche del martes se espera un "fuerte descenso térmico", por lo que el cambio de tendencia está asegurado.

Para el miércoles y el jueves, la mitad de los mapas pronostican "importantes" lluvias, explica Francesc Mauri. No obstante, la otra mitad las alejan, por lo que todavía no se puede confirmar nada con rotundidad. De ahí que el experto advierta de que la levantada no se puede confirmar.

Cabe recordar que la levantada es un fenómeno de fuerte oleaje y condiciones climáticas adversas que afectan principalmente a las costas. Se origina debido a la acción de vientos intensos provenientes del este o noreste que generan un oleaje, marejadas y turbulencias en el mar. Por lo que la peor parte de esta nueva DANA se la podría volver a llevar la parte del litoral de Cataluña.

La previsión más contundente

Más firmes se han mostrado desde la sección de meteorología de TV3, de la cual precisamente forma parte Francesc Mauri. En este sentido, han compartido a través de las redes sociales un aviso de lo que está por venir. "Una nueva DANA y una posible levantada afectarán a Cataluña esta semana", han escrito.

De todas formas, sí que han admitido que el pronóstico todavía es incierto, por lo que tocará estar pendientes de la evolución del mapa. Hace justo una semana, cerca de una decena de comarcas de Tarragona y Barcelona estuvieron en alerta por fuertes lluvias. Quién sabe si el episodio se repita en los próximos días.