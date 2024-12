Francesc Mauri lanza un aviso a esta parte de Cataluña: 'Intensa y muy...'

La demarcación de Lérida parece ir al revés del resto de comarcas de Cataluña. Sobre todo en invierno y cuando hay anticiclón. Y es que esta palabra significa sol y buenas temperaturas diurnas en el conjunto de la región y nieblas y frío en el oeste.

Por eso, Francesc Mauri ha avisado de lo que está por llegar este fin de semana en esta zona del país. Si eres de Lérida y escuchas la palabra anticiclón, que sepas que te tocará lidiar contra la niebla. O disfrutar de ella si no tienes que salir de casa y no tienes problemas para pagar la calefacción.

El hombre del tiempo de TV3 ha alertado de que la niebla en Ponent será "intensa y muy fría", por lo que toca abrigarse. El ambiente será "gris" y las bajas temperaturas harán que muchos municipios se despierten literalmente helados. Todo esto se prevé que suceda a lo largo del fin de semana y hasta primeros de año.

La niebla en Lérida es una seña de identidad de su invierno

Las personas que no son de Lérida no pueden imaginarse estar demasiados días sin ver el sol. Sucede algunas veces, cuando frentes de precipitaciones copan los cielos durante largas jornadas. Pero no es lo habitual.

Sin embargo, los leridanos están más que acostumbrados a despertarse y no ver el edificio de delante. El espesor de las nieblas de esta época del año es considerable y la estampa es propia de película. Otra cosa es que a todos los vecinos de la provincia les guste, pero ese ya es otro tema.

Así que invierno y Lérida es sinónimo de niebla y mucho frío. El frío se instala y cala en cada pueblo de la demarcación por la falta de sol y la imposibilidad de que los mercurios suban. Por lo que no hay más remedio que abrigarse, tener precaución en la carretera y aprender a descubrir el encanto de este fenómeno.

El típico invierno leridano se alargará hasta principios de año

La niebla no se va de un día para otro, pero sí que va cambiando su intensidad a lo largo del invierno. Por eso, los expertos ya han avisado de que a principios de año la tendencia podría ser otra. Será entonces cuando lleguen las lluvias en el conjunto, en Cataluña y la nieve en el Pirineo.

De ahí que el anticiclón desaparezca, el ambiente se despeje y dé paso a las nubes. Por ende, Lérida y Ponent en general podrían seguir acumulando jornadas sin sol. Primero por la espesa y fría niebla y, después, por unos chubascos que limpiarán cualquier resto del 2024.